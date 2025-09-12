मणिपुरः राहत शिविरों की टूटी छतों से राहत की आस लगाए हैं 65 हजार आंखें

PM Modi visit to Manipur: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर दौरे से ठीक एक दिन पहले, इंफाल के आइडियल कॉलेज में बने राहत शिविर का माहौल उम्मीद और अनिश्चितता के बीच झूल रहा है। यहां म्यांमार से सटे मोरेह शहर से विस्थापित होकर आए करीब 400 मैतेई समुदाय के लोग पिछले दो साल से अधिक समय से रह रहे हैं। जब उनसे उनके घर, उनके गांव के बारे में बात की जाती है तो गला रुंध जाता है और आंखें नम हो जाती हैं।