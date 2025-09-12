Patrika LogoSwitch to English

मणिपुरः राहत शिविरों की टूटी छतों से राहत की आस लगाए हैं 65 हजार आंखें

मणिपुर में जातीय हिंसा की आग में झुलसने के बाद मैतेई और कुकी, दोनों समुदायों के 65,000 से अधिक लोग विस्थापन का दंश झेल रहे हैं। वे अपने ही प्रदेश में शरणार्थियों की तरह जीवन बिताने को मजबूर हैं।

Shaitan Prajapat

Sep 12, 2025

PM Modi visit to Manipur: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर दौरे से ठीक एक दिन पहले, इंफाल के आइडियल कॉलेज में बने राहत शिविर का माहौल उम्मीद और अनिश्चितता के बीच झूल रहा है। यहां म्यांमार से सटे मोरेह शहर से विस्थापित होकर आए करीब 400 मैतेई समुदाय के लोग पिछले दो साल से अधिक समय से रह रहे हैं। जब उनसे उनके घर, उनके गांव के बारे में बात की जाती है तो गला रुंध जाता है और आंखें नम हो जाती हैं।

मणिपुर में जातीय हिंसा की आग में झुलसने के बाद मैतेई और कुकी, दोनों समुदायों के 65,000 से अधिक लोग विस्थापन का दंश झेल रहे हैं। वे अपने ही प्रदेश में शरणार्थियों की तरह जीवन बिताने को मजबूर हैं। इन सभी की निगाहें प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर टिकी हैं, जो आज चुराचांदपुर और इंफाल में कुल 8500 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे।

Published on:

12 Sept 2025 07:53 pm

Hindi News / National News / मणिपुरः राहत शिविरों की टूटी छतों से राहत की आस लगाए हैं 65 हजार आंखें

