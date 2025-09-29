प्रधानमंत्री मोदी के हाथों आज होगा भाजपा की दिल्ली इकाई के नए कार्यालय का उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फोटो- एएनआई)
नवरात्रि की सप्तमी तिथि के शुभ अवसर आज भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई के नए दफ्तर का उद्घाटन होने जा रहे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंडित दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर बने इस नए ऑफिस का फीता काट कर इसका उद्घाटन करेंगे। यह कार्यक्रम दिल्ली बीजेपी इकाई के लिए एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। इस दौरान पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। नए ऑफिस में उद्घाटन कार्यक्रम शुरु हो चुका है। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता समेत पार्टी के कई नेता नए कार्यालय पर पहुंच गए है और पारंपरिक हवन और पूजा के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है।
उद्घाटन समारोह में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्र सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, पार्षद और ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की पुष्टि की थी कि प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को आधिकारिक तौर पर पार्टी के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने इस मौके को ऐतिहासिक पल बताया और नए भवन के पूरा होने पर दिल्ली बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी।
दिल्ली में पार्टी के दफ्तरों के सफ़र को याद करते हुए सचदेवा ने कहा, जब बीजेपी बनी थी, तो पहला दफ्तर अजमेरी गेट पर खुला था। उसके बाद, कुछ समय के लिए यह रकाबगंज रोड से चला, और फिर लगभग 35 सालों तक 14 पंडित पंत मार्ग से काम करता रहा। अब, पार्टी दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर अपनी खुद की इमारत में आ गई है। यह सफ़र चुनौतियों से भरा रहा है, लेकिन यादगार और शानदार भी रहा है।
दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने बताया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जेपी नड्डा ने 9 जून, 2023 को इस नए दफ्तर की आधारशिला रखी थी। सचदेवा ने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा का भी धन्यवाद किया और कहा कि, यह उनके दूरदर्शी नेतृत्व में ही संभव हो पाया कि संगठन ने देश के हर राज्य की राजधानी और ज़िले में पार्टी कार्यालय बनाने का लक्ष्य रखा। इस मिशन के तहत, न केवल दिल्ली राज्य कार्यालय से संबंधित लंबे समय से चल रहे ज़मीन के विवाद सुलझाए गए, बल्कि निर्माण कार्य भी पूरा हुआ।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग