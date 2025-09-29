प्रधानमंत्री मोदी के हाथों आज होगा भाजपा की दिल्ली इकाई के नए कार्यालय का उद्घाटन

नवरात्रि की सप्तमी तिथि के शुभ अवसर आज भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई के नए दफ्तर का उद्घाटन होने जा रहे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंडित दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर बने इस नए ऑफिस का फीता काट कर इसका उद्घाटन करेंगे। यह कार्यक्रम दिल्ली बीजेपी इकाई के लिए एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। इस दौरान पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। नए ऑफिस में उद्घाटन कार्यक्रम शुरु हो चुका है। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता समेत पार्टी के कई नेता नए कार्यालय पर पहुंच गए है और पारंपरिक हवन और पूजा के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है।