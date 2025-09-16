मुस्लिम समुदाय ने मनाया पीएम मोदी का जन्मदिन, वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को खिलाया खाना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन को दिल्ली हज कमेटी ने विशेष तरीके से मनाया। पीएम के जन्मदिन से पहले मंगलवार को हज कमेटी की अध्यक्ष कौसर जहां ने मयूर विहार फेज 1 में स्थित भागवत धाम वृद्ध आश्रम का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने बुजुर्गों को भोजन खिलाया और उनका आशीर्वाद लिया। साथ ही, उन्होंने आश्रम की महिलाओं को साड़ी और पुरुषों को धोती भी बांटी। यह सब प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में किया गया।
मीडिया से बातचीत करते हुए कौसर जहां ने कहा, प्रधानमंत्री जी के 75वें जन्मदिन पर, पूरे देश में सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी के तहत मैं यहां वृद्धाश्रम में बुजुर्गों से मिलने, उनका आशीर्वाद लेने और उन्हें भोजन कराने आई हूं। हम इस दिन को कुछ सार्थक और दिल से करना चाहते थे। उन्होंने आगे कहा कि, मैं पीएम मोदी के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करती हूं। हमारा यह छोटा-सा प्रयास, उनकी जनसेवा के प्रति समर्पण का सम्मान करने का एक तरीका है।
वृद्धाश्रम के बुजुर्गों ने भी इस अवसर पर अपनी खुशी और प्रशंसा व्यक्त की। एक 104 साल के बुजुर्ग ने कहा, मैं पीएम मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाई देता हूं। यह पहली बार है कि सेवा पखवाड़ा को इतने विचारशील तरीके से मनाया जा रहा है। वहीं एक अन्य महिला ने कहा, मैं पीएम मोदी को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूं। विपक्ष का उन पर व्यक्तिगत हमला करना या उनकी दिवंगत मां के बारे में बुरा बोलना गलत है। प्रधानमंत्री पद की गरिमा बनाए रखी जानी चाहिए। बता दे कि पीएम के जन्मदिन के मौके पर भाजपा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक राष्ट्रव्यापी 'सेवा पखवाड़ा' चला रही है।