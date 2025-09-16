मुस्लिम समुदाय ने मनाया पीएम मोदी का जन्मदिन, वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को खिलाया खाना

वृद्धाश्रम के बुजुर्गों ने भी इस अवसर पर अपनी खुशी और प्रशंसा व्यक्त की। एक 104 साल के बुजुर्ग ने कहा, मैं पीएम मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाई देता हूं। यह पहली बार है कि सेवा पखवाड़ा को इतने विचारशील तरीके से मनाया जा रहा है। वहीं एक अन्य महिला ने कहा, मैं पीएम मोदी को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूं। विपक्ष का उन पर व्यक्तिगत हमला करना या उनकी दिवंगत मां के बारे में बुरा बोलना गलत है। प्रधानमंत्री पद की गरिमा बनाए रखी जानी चाहिए। बता दे कि पीएम के जन्मदिन के मौके पर भाजपा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक राष्ट्रव्यापी 'सेवा पखवाड़ा' चला रही है।