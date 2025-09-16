Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

मुस्लिम समुदाय ने मनाया पीएम मोदी का जन्मदिन, वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को खिलाया खाना

दिल्ली हज कमेटी ने वृद्ध आश्रम में बुजुर्गों को खाना खिला और उन्हें उपहार देकर पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया।

भारत

Himadri Joshi

Sep 16, 2025

Delhi Haj Committee celebrated PM Modi's birthday
दिल्ली हज समिति ने प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मनाया (फोटो- आईएएनएस)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन को दिल्ली हज कमेटी ने विशेष तरीके से मनाया। पीएम के जन्मदिन से पहले मंगलवार को हज कमेटी की अध्यक्ष कौसर जहां ने मयूर विहार फेज 1 में स्थित भागवत धाम वृद्ध आश्रम का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने बुजुर्गों को भोजन खिलाया और उनका आशीर्वाद लिया। साथ ही, उन्होंने आश्रम की महिलाओं को साड़ी और पुरुषों को धोती भी बांटी। यह सब प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में किया गया।

पीएम को दी जन्मदिन की बधाई

मीडिया से बातचीत करते हुए कौसर जहां ने कहा, प्रधानमंत्री जी के 75वें जन्मदिन पर, पूरे देश में सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी के तहत मैं यहां वृद्धाश्रम में बुजुर्गों से मिलने, उनका आशीर्वाद लेने और उन्हें भोजन कराने आई हूं। हम इस दिन को कुछ सार्थक और दिल से करना चाहते थे। उन्होंने आगे कहा कि, मैं पीएम मोदी के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करती हूं। हमारा यह छोटा-सा प्रयास, उनकी जनसेवा के प्रति समर्पण का सम्मान करने का एक तरीका है।

ये भी पढ़ें

‘पीएम मोदी का जन्मदिन ब्लैक डे’, प्रधानमंत्री को लेकर कांग्रेस सांसद ने दिया बड़ा बयान
राष्ट्रीय
Congress MP Praniti Shinde called PM's birthday black day

बुजुर्गों ने पीएम को दिया आशीर्वाद

वृद्धाश्रम के बुजुर्गों ने भी इस अवसर पर अपनी खुशी और प्रशंसा व्यक्त की। एक 104 साल के बुजुर्ग ने कहा, मैं पीएम मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाई देता हूं। यह पहली बार है कि सेवा पखवाड़ा को इतने विचारशील तरीके से मनाया जा रहा है। वहीं एक अन्य महिला ने कहा, मैं पीएम मोदी को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूं। विपक्ष का उन पर व्यक्तिगत हमला करना या उनकी दिवंगत मां के बारे में बुरा बोलना गलत है। प्रधानमंत्री पद की गरिमा बनाए रखी जानी चाहिए। बता दे कि पीएम के जन्मदिन के मौके पर भाजपा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक राष्ट्रव्यापी 'सेवा पखवाड़ा' चला रही है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

16 Sept 2025 07:00 pm

Published on:

16 Sept 2025 06:58 pm

Hindi News / National News / मुस्लिम समुदाय ने मनाया पीएम मोदी का जन्मदिन, वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को खिलाया खाना

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.