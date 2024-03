PM मोदी किस शख्स को याद कर तमिलनाडु के सलेम में भावुक हो उठे, रूंधे गले से कहा- मै उसे कभी भूल नहीं सकता

Submitted by:

Prime Minister Narendra Modi cries in Salem, Tamilnadu: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को तमिलनाडु के सलेम में भाषण देते हुए अत्यंत भावुक हो गए। उन्होंने भाजपा के एक सदस्य को याद किया जिनकी एक दशक पहले दुखद हत्या कर दी गई थी।

PM Narendra Modi paid tribute to three individuals in Salem, Tamil Nadu: भाजपा द्वारा आयोजित एक बड़ी सार्वजनिक रैली में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवंगत भाजपा नेता केएन लक्ष्मणन सहित जिले से जुड़े तीन व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हालांकि वह 'ऑडिटर' रमेश के बारे में बात करते हुए भावुक हो गए जिनकी हत्या कर दी गई थी। मोदी ने पार्टी के लिए रमेश के समर्पित कार्यों पर प्रकाश डालने से पहले अपना संबोधन कुछ देर के लिए रोका और उन्हें एक मेहनती व्यक्ति और एक कुशल वक्ता बताया।