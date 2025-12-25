पीएम मोदी ने दी क्रिसमस की शुभकामनाएं, कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन में की प्रार्थना

PM Narendra Modi at Cathedral Church of the Redemption (Photo - PM Modi's social media)
आज क्रिसमस (Christmas) का त्यौहार है। दुनियाभर में लोग क्रिसमस का जश्न मना रहे हैं। इस अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Of India Narendra Modi) ने भी सभी को शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "सभी को शांति, दया और उम्मीद से भरे क्रिसमस की शुभकामनाएं। मैं कामना करता हूं कि ईसा मसीह की शिक्षाएं हमारे समाज में मेलजोल को मज़बूत करें।"
क्रिसमस के अवसर पर पीएम मोदी ने चर्च में प्रार्थना भी की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, "आज मैं दिल्ली में कैथेड्रल चर्च ऑफ़ द रिडेम्पशन में क्रिसमस की सुबह की प्रार्थना में शामिल हुआ। प्रार्थना में प्यार, शांति और दया का हमेशा रहने वाला संदेश दिखा। मैं कामना करता हूं कि क्रिसमस की भावना हमारे समाज में मेलजोल और अच्छाई जगाए।"
गौरतलब है कि पीएम मोदी हर साल लोगों को क्रिसमस की शुभकामनाएं देने के साथ ही दिल्ली के कैथेड्रल चर्च ऑफ़ द रिडेम्पशन जाते हैं और सुबह की प्रार्थना में शामिल होते हैं। पीएम मोदी क्रिसमस को सामाजिक सद्भाव और शांति के संदेश के साथ मनाते हैं। चर्च में सुबह की प्रार्थना में शामिल होने के साथ ही पीएम मोदी ईसाई समुदाय के अन्य कार्यक्रमों में भी भाग लेते हैं, कैरोल सुनते हैं और कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस के आयोजनों में उपस्थित रहकर ईसाइयों से मिलते हैं। पीएम मोदी का मानना है कि यह भारत की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है।
