पीएम मोदी ने दी क्रिसमस की शुभकामनाएं, कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन में की प्रार्थना

गौरतलब है कि पीएम मोदी हर साल लोगों को क्रिसमस की शुभकामनाएं देने के साथ ही दिल्ली के कैथेड्रल चर्च ऑफ़ द रिडेम्पशन जाते हैं और सुबह की प्रार्थना में शामिल होते हैं। पीएम मोदी क्रिसमस को सामाजिक सद्भाव और शांति के संदेश के साथ मनाते हैं। चर्च में सुबह की प्रार्थना में शामिल होने के साथ ही पीएम मोदी ईसाई समुदाय के अन्य कार्यक्रमों में भी भाग लेते हैं, कैरोल सुनते हैं और कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस के आयोजनों में उपस्थित रहकर ईसाइयों से मिलते हैं। पीएम मोदी का मानना है कि यह भारत की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है।