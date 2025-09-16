जन्मदिन पर इस राज्य को PM मोदी देंगे रोजगार की सौगात, 3 लाख लोगों को मिलेंगे नए अवसर

PM Mitra Textile Park: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) अपने 75वें जन्मदिन के अवसर पर मध्य प्रदेश को एक ऐतिहासिक उपहार देने जा रहे हैं। 17 सितंबर को धार जिले के भैंसोला गांव में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क (PM MITRA Park) का भूमिपूजन करेंगे। यह देश का पहला ऐसा पार्क होगा, जो कपास आधारित उद्योगों को बढ़ावा देकर राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान करेगा। इस परियोजना से लगभग 3 लाख लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।