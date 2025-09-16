Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

जन्मदिन पर इस राज्य को PM मोदी देंगे रोजगार की सौगात, 3 लाख लोगों को मिलेंगे नए अवसर

PM मोदी अपने 75वें जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के धार जिले में देश का पहला कपास आधारित PM मित्रा टेक्सटाइल पार्क का भूमिपूजन करेंगे। यह परियोजना 3 लाख से अधिक रोजगार अवसर और 6 लाख किसानों को सीधा लाभ प्रदान करेगी।

भोपाल

Devika Chatraj

Sep 16, 2025

PM Modi
मध्यप्रदेश में 3 लाख लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर (IANS)

PM Mitra Textile Park: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) अपने 75वें जन्मदिन के अवसर पर मध्य प्रदेश को एक ऐतिहासिक उपहार देने जा रहे हैं। 17 सितंबर को धार जिले के भैंसोला गांव में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क (PM MITRA Park) का भूमिपूजन करेंगे। यह देश का पहला ऐसा पार्क होगा, जो कपास आधारित उद्योगों को बढ़ावा देकर राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान करेगा। इस परियोजना से लगभग 3 लाख लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

रोजगार का नया अवसर

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि पीएम मित्रा पार्क धार जिले की बदनावर तहसील में स्थापित किया जा रहा है। यह पार्क न केवल औद्योगिक विकास का प्रतीक होगा, बल्कि स्थानीय किसानों, श्रमिकों और महिलाओं के लिए भी वरदान साबित होगा। मध्य प्रदेश कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है, और धार, झाबुआ, उज्जैन, खरगोन तथा बड़वानी जैसे क्षेत्रों से आने वाले कपास को यहां प्रोसेसिंग के माध्यम से वैश्विक बाजार तक पहुंचाया जाएगा। इससे करीब 6 लाख किसानों को सीधा लाभ होगा।

अलग-अलग योजनाएं शामिल

अब तक इस परियोजना में 27,109 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं, जो उद्योगों की स्थापना के साथ-साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खोलेगा। पार्क में एक लाख प्रत्यक्ष और दो लाख अप्रत्यक्ष नौकरियां सृजित होने की उम्मीद है। यह एक एकीकृत टेक्सटाइल क्षेत्र होगा, जिसमें श्रमिकों के लिए आवासीय सुविधाएं, स्किल डेवलपमेंट सेंटर और महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं शामिल होंगी।

इससे पहले भी दी सौगात

पीएम मोदी का मध्य प्रदेश से विशेष लगाव रहा है। तीन साल पहले भी उन्होंने अपने जन्मदिन पर ही राज्य को चीतों की सौगात दी थी, जब नामीबिया से लाए गए चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। इस बार भी जन्मदिन पर राज्य को औद्योगिक क्रांति का तोहफा मिल रहा है। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी 'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार' अभियान की भी शुरुआत करेंगे, जिसके तहत देशभर में 75,000 स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे।

क्या बोले CM?

मुख्यमंत्री यादव ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश चहुंमुखी विकास की राह पर अग्रसर है। यह पार्क प्रदेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नई पहचान देगा और लाखों परिवारों का जीवन बदलेगा।" राज्य सरकार ने पीएम के स्वागत के लिए व्यापक तैयारियां की हैं, और पूरे प्रदेश में उत्साह का माहौल है।

Published on:

16 Sept 2025 11:22 am

Hindi News / National News / जन्मदिन पर इस राज्य को PM मोदी देंगे रोजगार की सौगात, 3 लाख लोगों को मिलेंगे नए अवसर

