विदेशी मेहमानों की मौजूदगी में PM मोदी आज करेंगे CSPOC सम्मेलन का उद्घाटन

पीएम मोदी - (फाइल फोटो)
CSPOC 28th conference: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10.30 बजे संसद भवन परिसर के ऐतिहासिक संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रमंडल के पीठासीन अधिकारियों और सभापतियों के 28वें सम्मेलन (सीएसपीओसी) का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री मुख्य भाषण देंगे और इसके बाद राष्ट्रमंडल व स्वायत्त संसदों के सभापतियों तथा पीठासीन अधिकारियों के साथ अनौपचारिक संवाद करेंगे। 16 जनवरी तक चलने वाले इस सम्मेलन की मेजबानी लोक सभा सचिवालय, सीएसपीओसी सचिवालय के समन्वय से कर रहा है।
इस सम्मेलन में 42 राष्ट्रमंडल देशों के 61 अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारी भाग लेंगे। इसके अलावा, चार अर्ध-स्वायत्त देशों की संसद के अध्यक्ष भी सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे। यह आयोजन लोकतांत्रिक शासन, संवैधानिक संस्थाओं की मजबूती और संसदीय कूटनीति में भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को रेखांकित करता है। इससे पहले भारत 1971, 1986 और 2010 में भी सीएसपीओसी की मेजबानी कर चुका है।
सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस सम्मेलन में समकालीन संसदीय मुद्दों पर गहन चर्चा होगी, जिसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूती देने में अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों की भूमिका शामिल है। इस दौरान संसदीय कामकाज में AI का इस्तेमाल, सांसदों पर सोशल मीडिया का प्रभाव, मतदान में नागरिक भागीदारी बढ़ाने के लिए रणनीतियों पर भी चर्चा होगी।
सम्मेलन से इतर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कनाडा, श्रीलंका, सेशेल्स, मालदीव, केन्या, ग्रेनेडा और दक्षिण अफ्रीका सहित कई देशों के विशिष्ट संसदीय नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। बुधवार को बिरला ने लाल किले के संगीति सम्मेलन कक्ष में सीएसपीओसी की स्थायी समिति की बैठक की अध्यक्षता भी की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडलों को लाल किले का भ्रमण कराया गया और विशेष प्रकाश एवं ध्वनि कार्यक्रम आयोजित हुआ।
