विदेशी मेहमानों की मौजूदगी में PM मोदी आज करेंगे CSPOC सम्मेलन का उद्घाटन

CSPOC 28th conference: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10.30 बजे संसद भवन परिसर के ऐतिहासिक संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रमंडल के पीठासीन अधिकारियों और सभापतियों के 28वें सम्मेलन (सीएसपीओसी) का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री मुख्य भाषण देंगे और इसके बाद राष्ट्रमंडल व स्वायत्त संसदों के सभापतियों तथा पीठासीन अधिकारियों के साथ अनौपचारिक संवाद करेंगे। 16 जनवरी तक चलने वाले इस सम्मेलन की मेजबानी लोक सभा सचिवालय, सीएसपीओसी सचिवालय के समन्वय से कर रहा है।