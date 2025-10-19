हवा में घुल रहा जहर, दिल्ली-NCR में AQI 400 पार, देखें कहां कैसे हैं हालात?

Delhi AQI Level: सर्दी की दस्तक के साथ ही दिल्ली-एनसीआर की हवा फिर से जहरीली हो चली है। दिवाली के ठीक एक दिन पहले, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) कई इलाकों में 400 के पार पहुंच गया है, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है। धुंध की चादर ने शहर को लपेट लिया है, और सांस लेना मुश्किल हो गया है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, आज सुबह 5:30 बजे दिल्ली का समग्र AQI 274 पर था, जो 'खराब' श्रेणी में है, लेकिन कई मॉनिटरिंग स्टेशनों पर यह 426 तक पहुंच चुका है।