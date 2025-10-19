Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

हवा में घुल रहा जहर, दिल्ली-NCR में AQI 400 पार, देखें कहां कैसे हैं हालात?

Delhi-NCR Air Quality: दिल्ली-NCR में दिवाली से पहले हवा फिर से जहरीली हो गई है, कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंचकर 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज हुआ। पराली, पटाखे और धीमी हवाओं के चलते प्रदूषण बढ़ा, जिससे स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है।

2 min read

नई दिल्ली

image

Devika Chatraj

Oct 19, 2025

दिल्ली एनसीआर में बढ़ा AQI (File Photo)

Delhi AQI Level: सर्दी की दस्तक के साथ ही दिल्ली-एनसीआर की हवा फिर से जहरीली हो चली है। दिवाली के ठीक एक दिन पहले, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) कई इलाकों में 400 के पार पहुंच गया है, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है। धुंध की चादर ने शहर को लपेट लिया है, और सांस लेना मुश्किल हो गया है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, आज सुबह 5:30 बजे दिल्ली का समग्र AQI 274 पर था, जो 'खराब' श्रेणी में है, लेकिन कई मॉनिटरिंग स्टेशनों पर यह 426 तक पहुंच चुका है।

दिल्ली के गंभीर इलाकों में हालात

दिल्ली के कई हिस्सों में सुबह-सुबह ही हवा ने हद पार कर दी। आनंद विहार में AQI 426 दर्ज किया गया, जो पूरे NCR में सबसे ऊंचा है। अशोक विहार में 326 से 412 के बीच उतार-चढ़ाव देखा गया, जबकि वजीरपुर, जहांगीरपुरी, बावना, ओखला, विवेक विहार, द्वारका और सिरि फोर्ट जैसे इलाकों में AQI 300 से ऊपर रहा। आज सुबह अक्षरधाम के आसपास भी AQI 426 तक पहुंच गया, जहां धुंध इतनी घनी थी कि दृश्यता घटकर 50 मीटर रह गई। इंडिया गेट के आसपास AQI 269 पर था, लेकिन वहां वाटर स्प्रिंकलर तैनात किए गए हैं।

NCR के अन्य शहरों में भी बिगड़ रही हवा

दिल्ली की समस्या NCR तक फैल चुकी है। गाजियाबाद के लोनी में AQI 341, नोएडा के सेक्टर 125 में 342, और गुड़गांव के सेक्टर 51 में भी 342 दर्ज किया गया सभी 'बहुत खराब' श्रेणी में। फरीदाबाद थोड़ा बेहतर रहा, जहां AQI 190 (मध्यम) के आसपास था, लेकिन ग्रेटर नोएडा में 248 और गुरुग्राम में 258 पर 'खराब' स्तर बना हुआ है। नोएडा और गाजियाबाद में भी हालात चिंताजनक हैं, जहां AQI 298 और 324 के बीच रहा।

शहर/इलाकाAQI स्तर (19 अक्टूबर सुबह)श्रेणी
दिल्ली (समग्र)274खराब
आनंद विहार426गंभीर
अक्षरधाम426गंभीर
गाजियाबाद (लोनी)341बहुत खराब
नोएडा (सेक्टर 125)342बहुत खराब
गुरुग्राम (सेक्टर 51)342बहुत खराब
फरीदाबाद190मध्यम

प्रदूषण के कारण

पराली से लेकर पटाखों तक वाहनों के धुएं (15.6% योगदान), निर्माण कार्य, और पड़ोसी राज्यों से आने वाली पराली जलाने की घटनाएं मुख्य वजहें हैं। हवा की गति कम होने और तापमान गिरने से प्रदूषक हवा में जमा हो रहे हैं। कल (18 अक्टूबर) समग्र AQI 268 था, जो आज बढ़कर 274 हो गया।

स्वास्थ्य पर असर

विशेषज्ञों के अनुसार, वर्तमान AQI स्तर पर सांस लेना 6-7 सिगरेट पीने के बराबर है। अस्थमा, हृदय रोग, एलर्जी और COPD के मरीजों को तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। AIIMS की डॉ. उमा कुमार ने कहा, "प्रदूषित इलाकों में रहने वालों में रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस बढ़ रहे हैं।"

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Delhi News

Published on:

19 Oct 2025 11:59 am

Hindi News / National News / हवा में घुल रहा जहर, दिल्ली-NCR में AQI 400 पार, देखें कहां कैसे हैं हालात?

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

इस राज्य में बारिश मचाएगी तांडव, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

राष्ट्रीय

Diwali 2025: दिवाली से एक दिन पहले रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़, ट्रेन में घुसने के लिए जमकर हुई मारामारी!

राष्ट्रीय

Poverty in India: शहर में 65 और ग्रामीण इलाके में 55 रुपये रोज खर्च करने वाले गरीब नहीं, गरीबी तय करने के क्या हैं 12 पैमाने?

Poverty In India
Patrika Special News

हाई-प्रोफाइल शराब पार्टी का पर्दाफाश, 11वीं मंजिल पर सजी थी महफिल, 17 लोग गिरफ्तार

राष्ट्रीय

‘लोग सड़कों पर नमाज पढ़ते है’… RSS बैन की मांग के बीच पार्टी के विरोध में आए कांग्रेस नेता

Congress MLA K.N. Rajanna
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.