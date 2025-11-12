जमात-ए-इस्लामी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 200 से अधिक जगहों पर छापेमारी, कई गिरफ्तार

पिछले चार दिनों में कुलगाम जिले के विभिन्न इलाकों में ओवरग्राउंड वर्कर्स (OGW), जेकेएनओपीएस (जम्मू-कश्मीर नेशनल ऑब्जर्वेशन पोलिस सर्विलांस) की मदद से 400 से अधिक घेराबंदी और तलाशी अभियान (CASO) चलाए गए। इनमें पूर्व मुठभेड़ स्थलों और सक्रिय या मारे गए आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। अभियानों के दौरान JeI, जेकेएनओपीएस और अन्य प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े करीब 500 लोगों से पूछताछ की गई, जिनमें से कई को निवारक कानूनों (PSA) के तहत जिला जेल मट्टन, अनंतनाग स्थानांतरित कर दिया गया।