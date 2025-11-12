जमात-ए-इस्लामी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 200 से अधिक जगहों पर छापेमारी, कई गिरफ्तार

जमात-ए-इस्लामी के खिलाफ छापेमारी (IANS)
Delhi Blast: जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकवाद के खिलाफ पुलिस की मुहिम तेज हो गई है। प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी (JeI) के सदस्यों और उनके सहयोगियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए, कुलगाम पुलिस ने आज जिले भर में 200 से अधिक स्थानों पर व्यापक छापेमारी की। ये छापे JeI के घरों, परिसरों और संदिग्ध ठिकानों पर किए गए, जो जमीनी स्तर पर आतंकी नेटवर्क और उसके समर्थन ढांचे को नेस्तनाबूद करने के दिशा में एक सतत प्रयास का हिस्सा हैं।
पुलिस के अनुसार, ये कार्रवाइयां दिल्ली के रेड फोर्ट के पास हाल ही में हुए कार ब्लास्ट की घटना के बाद और तेज की गई हैं, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों के संभावित लिंक की आशंका जताई गई है। छापेमारी के दौरान आपत्तिजनक सामग्री, डिजिटल उपकरण जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त किए गए। कई JeI सदस्यों से कड़ी पूछताछ की गई और आतंकवाद को सहायता पहुंचाने वाले नेटवर्क को चिह्नित करने के लिए उन्हें हिरासत में लिया गया।
पिछले चार दिनों में कुलगाम जिले के विभिन्न इलाकों में ओवरग्राउंड वर्कर्स (OGW), जेकेएनओपीएस (जम्मू-कश्मीर नेशनल ऑब्जर्वेशन पोलिस सर्विलांस) की मदद से 400 से अधिक घेराबंदी और तलाशी अभियान (CASO) चलाए गए। इनमें पूर्व मुठभेड़ स्थलों और सक्रिय या मारे गए आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। अभियानों के दौरान JeI, जेकेएनओपीएस और अन्य प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े करीब 500 लोगों से पूछताछ की गई, जिनमें से कई को निवारक कानूनों (PSA) के तहत जिला जेल मट्टन, अनंतनाग स्थानांतरित कर दिया गया।
यह कार्रवाई केवल कुलगाम तक सीमित नहीं है। दक्षिण कश्मीर के शोपियां, पुलवामा, अनंतनाग और अन्य जिलों में भी JeI के खिलाफ समानांतर छापेमारी चल रही हैं। पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्गों और महत्वपूर्ण सड़कों पर चेकिंग बढ़ा दी है, जबकि बारामूला, गंदरबल और शोपियां जैसे जिलों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में ये अभियान और सख्त हो गए हैं।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि जब्त सामग्री की फॉरेंसिक जांच की जा रही है, और आगे की पूछताछ से और अधिक खुलासे होने की संभावना है। स्थानीय लोगों से अपील की गई है कि वे संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी पुलिस को दें।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग
दिल्ली ब्लास्ट