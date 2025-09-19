Punjab Police attacked: पंजाब में पुलिस पर तेजधार हथियारों से हमला, एसएचओ सहित कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल

एक स्थानीय निवासी जशनदीप सिंह ने बताया कि वे अपने घर के बाहर बैठे थे, तभी कुछ लोग भागते हुए उनके घर में घुस गए। उनके पीछे गांव के 100 से अधिक लोगों की भीड़ थी, जो इन लोगों को मारने-पीटने के इरादे से आई थी। घर में घुसे लोगों ने अंदर से कुंडी लगा ली थी। इसके बाद गांववालों ने हंगामा शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन भीड़ ने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया।