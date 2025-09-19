Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Punjab Police attacked: पंजाब में पुलिस पर तेजधार हथियारों से हमला, एसएचओ सहित कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल

पंजाब के बठिंडा के गांव में मेले में शराबियों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। पुलिस ने शांत कराने की कोशिश की तो भीड़ ने धारदार हथियारों से उनपर हमला कर दिया। एसएचओ समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए।

भटिंडा

Swatantra Mishra

Sep 19, 2025

Punjab Police attacked
बठिंडा में पुलिस पर भीड़ ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया। (Photo: IANS)

Punjab Police attacked: पंजाब के बठिंडा के गांव रायके कलां में दो पक्षों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मामले को शांत कराने पहुंची पुलिस टीम को भी निशाना बनाया गया। स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि हमलावरों ने पुलिसकर्मियों पर धारदार हथियारों और ईंट-पत्थरों से हमला कर दिया। तनाव बढ़ने के कारण पुलिस की तरफ से भी हवाई फायरिंग की गई।

100 से ज्यादा अधिक लोगों ने पुलिस पर कर दिया हमला

एक स्थानीय निवासी जशनदीप सिंह ने बताया कि वे अपने घर के बाहर बैठे थे, तभी कुछ लोग भागते हुए उनके घर में घुस गए। उनके पीछे गांव के 100 से अधिक लोगों की भीड़ थी, जो इन लोगों को मारने-पीटने के इरादे से आई थी। घर में घुसे लोगों ने अंदर से कुंडी लगा ली थी। इसके बाद गांववालों ने हंगामा शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन भीड़ ने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया।

ये भी पढ़ें

अपराधी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, कई पुलिसवाले AIIMS में भर्ती
राष्ट्रीय
image

मेले में शराबियों ने किया हंगामा

मामले को लेकर डीएसपी हरजीत सिंह मान ने बताया कि मेले के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नंदगढ़ थाना पुलिस लगातार गश्त कर रही थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव में दो पक्षों के बीच विवाद हुआ है। विवाद का कारण कुछ शरारती तत्व थे, जो नशे में थे और शराब पीकर हंगामा कर रहे थे। एक व्यक्ति ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर विवाद को और बढ़ा दिया।

पुलिस ने हमला करने वालों को भगाने के लिए चलाई गोलियां

डीएसपी के अनुसार, सूचना पर एसएचओ और उनकी टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। लेकिन नशे में धुत हमलावरों ने एसएचओ की बात मानने के बजाय पुलिस पार्टी पर तेजधार हथियारों, कृपाण, पत्थरों और ईंटों से हमला कर दिया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि पुलिस को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हवाई फायरिंग करनी पड़ी, जिसके बाद हमलावर भाग गए।

एसएचओ सहित कई पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल

डीएसपी हरजीत सिंह मान ने बताया कि इस हमले में एसएचओ सहित कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना नंदगढ़ में एसएचओ के बयान के आधार पर 7 नामजद व्यक्तियों और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अब तक 3 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।

(स्रोत-आईएएनएस)

खबर शेयर करें:

Published on:

19 Sept 2025 11:18 am

Hindi News / National News / Punjab Police attacked: पंजाब में पुलिस पर तेजधार हथियारों से हमला, एसएचओ सहित कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.