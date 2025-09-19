Punjab Police attacked: पंजाब में पुलिस पर तेजधार हथियारों से हमला, एसएचओ सहित कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल

Punjab Police attacked: पंजाब के बठिंडा के गांव रायके कलां में दो पक्षों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मामले को शांत कराने पहुंची पुलिस टीम को भी निशाना बनाया गया। स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि हमलावरों ने पुलिसकर्मियों पर धारदार हथियारों और ईंट-पत्थरों से हमला कर दिया। तनाव बढ़ने के कारण पुलिस की तरफ से भी हवाई फायरिंग की गई।
एक स्थानीय निवासी जशनदीप सिंह ने बताया कि वे अपने घर के बाहर बैठे थे, तभी कुछ लोग भागते हुए उनके घर में घुस गए। उनके पीछे गांव के 100 से अधिक लोगों की भीड़ थी, जो इन लोगों को मारने-पीटने के इरादे से आई थी। घर में घुसे लोगों ने अंदर से कुंडी लगा ली थी। इसके बाद गांववालों ने हंगामा शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन भीड़ ने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया।
मामले को लेकर डीएसपी हरजीत सिंह मान ने बताया कि मेले के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नंदगढ़ थाना पुलिस लगातार गश्त कर रही थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव में दो पक्षों के बीच विवाद हुआ है। विवाद का कारण कुछ शरारती तत्व थे, जो नशे में थे और शराब पीकर हंगामा कर रहे थे। एक व्यक्ति ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर विवाद को और बढ़ा दिया।
डीएसपी के अनुसार, सूचना पर एसएचओ और उनकी टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। लेकिन नशे में धुत हमलावरों ने एसएचओ की बात मानने के बजाय पुलिस पार्टी पर तेजधार हथियारों, कृपाण, पत्थरों और ईंटों से हमला कर दिया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि पुलिस को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हवाई फायरिंग करनी पड़ी, जिसके बाद हमलावर भाग गए।
डीएसपी हरजीत सिंह मान ने बताया कि इस हमले में एसएचओ सहित कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना नंदगढ़ में एसएचओ के बयान के आधार पर 7 नामजद व्यक्तियों और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अब तक 3 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।
(स्रोत-आईएएनएस)