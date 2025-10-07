सुप्रीम कोर्ट की घटना पर सियासी उबाल, CJI पर जूता फेंकने वाले वकील के घर AAP की चढ़ाई

घटना की शुरुआत 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 1 में हुई, जब 71 वर्षीय वकील राकेश किशोर ने CJI गवई की बेंच के सामने हंगामा मचाया। किशोर ने "सनातन का अपमान नहीं सहेंगे हिंदुस्तान" के नारे लगाते हुए जूता उतारकर CJI की ओर फेंकने का प्रयास किया। सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया। पूछताछ में किशोर ने बताया कि वे CJI की 16 सितंबर की टिप्पणी से आहत थे, जिसमें मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर में भगवान विष्णु की सिरकटी मूर्ति के पुनर्स्थापन की याचिका खारिज करते हुए कथित तौर पर "मजाक" उड़ाया गया था। पुलिस ने कोई FIR दर्ज नहीं की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल ने किशोर का निलंबन कर दिया।