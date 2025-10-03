Patrika LogoSwitch to English

अवैध रूप से रह रहीं 9 विदेशी महिलाएं हिरासत में, डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू

मुंबई के पवई में पुलिस ने अवैध रूप से रहने के आरोप में 9 महिलाओं को हिरासत में लिया। इनके खिलाफ डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

less than 1 minute read

मुंबई

image

Devika Chatraj

Oct 03, 2025

अवैध रूप से रह रही विदेशी महिलाएं गिरफ्तार (X)

पवई पुलिस ने एक विशेष छापेमारी में 9 विदेशी महिलाओं को हिरासत में लिया है, जो अवैध रूप से शहर में रह रही थीं। ये महिलाएं युगांडा और केन्या की नागरिक हैं और इनके वीजा की अवधि समाप्त हो चुकी थी। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 1 अक्टूबर को पवई के मरोल इलाके में स्थित होटल ड्रीम इन प्राइम में छापा मारा, जहां ये महिलाएं ठहरी हुई थीं।

पुलिस की निगरानी में विदेशी नागरिक

पुलिस के अनुसार, पवई क्षेत्र में नाइजीरियाई और अन्य विदेशी नागरिकों की गतिविधियों पर लंबे समय से नजर रखी जा रही थी। जांच में पाया गया कि इन महिलाओं के पास वैध वीजा नहीं था, फिर भी वे मुंबई में रह रही थीं। हिरासत में ली गई महिलाओं की पहचान नामुंगे ग्लोरिया (22), नाबीसुबी एस्थर (20), कुरिया सुसान वाम्बुयी (33), एनजेरी बेथ (28), बेरे सेलेस्टाइन (28), मिवाडे मिरे सोविन्या (24), न्गुकु जॉयस वानजिरु (33), नुगेरा सारा चाजिको (28) और मेसडिंच नेली चेपकोरोरिया (27) के रूप में हुई।

डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू

महिला पुलिस इकाई ने इन महिलाओं को हिरासत में लिया और उनके खिलाफ डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि ये महिलाएं अपनी पहचान छिपाकर शहर में रह रही थीं। इसके साथ ही, होटल प्रबंधक के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, जिन्होंने बिना वैध दस्तावेजों की जांच किए इन विदेशी नागरिकों को ठहरने की अनुमति दी।

दिल्ली में भी पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिक

मुंबई पुलिस ने स्पष्ट किया कि अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयां भविष्य में भी जारी रहेंगी। उल्लेखनीय है कि हाल ही में दिल्ली की ऑपरेशन सेल ने 29 सितंबर को दो बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से रहने के आरोप में गिरफ्तार किया था। दोनों के खिलाफ भी डिपोर्टेशन प्रक्रिया शुरू की गई है।

03 Oct 2025 12:38 pm

Hindi News / National News / अवैध रूप से रह रहीं 9 विदेशी महिलाएं हिरासत में, डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू

