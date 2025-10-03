अवैध रूप से रह रहीं 9 विदेशी महिलाएं हिरासत में, डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू

पुलिस के अनुसार, पवई क्षेत्र में नाइजीरियाई और अन्य विदेशी नागरिकों की गतिविधियों पर लंबे समय से नजर रखी जा रही थी। जांच में पाया गया कि इन महिलाओं के पास वैध वीजा नहीं था, फिर भी वे मुंबई में रह रही थीं। हिरासत में ली गई महिलाओं की पहचान नामुंगे ग्लोरिया (22), नाबीसुबी एस्थर (20), कुरिया सुसान वाम्बुयी (33), एनजेरी बेथ (28), बेरे सेलेस्टाइन (28), मिवाडे मिरे सोविन्या (24), न्गुकु जॉयस वानजिरु (33), नुगेरा सारा चाजिको (28) और मेसडिंच नेली चेपकोरोरिया (27) के रूप में हुई।