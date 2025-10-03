अवैध रूप से रह रहीं 9 विदेशी महिलाएं हिरासत में, डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू

अवैध रूप से रह रही विदेशी महिलाएं गिरफ्तार (X)
पवई पुलिस ने एक विशेष छापेमारी में 9 विदेशी महिलाओं को हिरासत में लिया है, जो अवैध रूप से शहर में रह रही थीं। ये महिलाएं युगांडा और केन्या की नागरिक हैं और इनके वीजा की अवधि समाप्त हो चुकी थी। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 1 अक्टूबर को पवई के मरोल इलाके में स्थित होटल ड्रीम इन प्राइम में छापा मारा, जहां ये महिलाएं ठहरी हुई थीं।
पुलिस के अनुसार, पवई क्षेत्र में नाइजीरियाई और अन्य विदेशी नागरिकों की गतिविधियों पर लंबे समय से नजर रखी जा रही थी। जांच में पाया गया कि इन महिलाओं के पास वैध वीजा नहीं था, फिर भी वे मुंबई में रह रही थीं। हिरासत में ली गई महिलाओं की पहचान नामुंगे ग्लोरिया (22), नाबीसुबी एस्थर (20), कुरिया सुसान वाम्बुयी (33), एनजेरी बेथ (28), बेरे सेलेस्टाइन (28), मिवाडे मिरे सोविन्या (24), न्गुकु जॉयस वानजिरु (33), नुगेरा सारा चाजिको (28) और मेसडिंच नेली चेपकोरोरिया (27) के रूप में हुई।
महिला पुलिस इकाई ने इन महिलाओं को हिरासत में लिया और उनके खिलाफ डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि ये महिलाएं अपनी पहचान छिपाकर शहर में रह रही थीं। इसके साथ ही, होटल प्रबंधक के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, जिन्होंने बिना वैध दस्तावेजों की जांच किए इन विदेशी नागरिकों को ठहरने की अनुमति दी।
मुंबई पुलिस ने स्पष्ट किया कि अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयां भविष्य में भी जारी रहेंगी। उल्लेखनीय है कि हाल ही में दिल्ली की ऑपरेशन सेल ने 29 सितंबर को दो बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से रहने के आरोप में गिरफ्तार किया था। दोनों के खिलाफ भी डिपोर्टेशन प्रक्रिया शुरू की गई है।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग