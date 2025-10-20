दिल्ली एयरपोर्ट पर Indigo फ्लाइट में पावर बैंक में लगी आग

घटना दोपहर लगभग 12:25 बजे निर्धारित समय पर टेकऑफ के लिए टैक्सी कर रही फ्लाइट के दौरान घटी। विमान एयरबस ए320 नियो से संचालित था, जो सीट बैक पॉकेट में रखे एक यात्री के पावर बैंक से निकली चिंगारी से धधक उठा। इंडिगो के प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा, "क्रू ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का सख्ती से पालन करते हुए स्थिति को तुरंत नियंत्रित कर लिया। विमान को बैय पर वापस लाया गया, जहां सभी आवश्यक जांच पूरी की गईं। उसके बाद फ्लाइट को उड़ान की मंजूरी मिल गई।"