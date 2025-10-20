दिल्ली एयरपोर्ट पर Indigo फ्लाइट में पावर बैंक में लगी आग

इंडिगो फ्लाइट में पावर बैंक में लगी आग (ANI)
Fire in Indigo Flight: इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार को एक हादसे की शिकार होने से बच गई इंडिगो एयरलाइंस (Indigo Airlines) की फ्लाइट। दिल्ली से नागालैंड के डिमापुर जा रही फ्लाइट 6ई-2107 में एक यात्री के पावर बैंक में अचानक आग लग गई, जिससे विमान में हड़कंप मच गया। लेकिन केबिन क्रू (Cabin Crew) की तत्परता और मानक प्रक्रिया का पालन करने से स्थिति को सेकंडों में ही काबू में कर लिया गया। सभी यात्री और क्रू मेंबर्स सुरक्षित हैं, और कोई चोट नहीं लगी।
घटना दोपहर लगभग 12:25 बजे निर्धारित समय पर टेकऑफ के लिए टैक्सी कर रही फ्लाइट के दौरान घटी। विमान एयरबस ए320 नियो से संचालित था, जो सीट बैक पॉकेट में रखे एक यात्री के पावर बैंक से निकली चिंगारी से धधक उठा। इंडिगो के प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा, "क्रू ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का सख्ती से पालन करते हुए स्थिति को तुरंत नियंत्रित कर लिया। विमान को बैय पर वापस लाया गया, जहां सभी आवश्यक जांच पूरी की गईं। उसके बाद फ्लाइट को उड़ान की मंजूरी मिल गई।"
फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइटराडार24 के अनुसार, विमान दोपहर 2:33 बजे दिल्ली से रवाना हुआ और शाम 4:45 बजे डिमापुर पहुंचा। एयरपोर्ट के इमरजेंसी टीमों को अलर्ट किया गया था, लेकिन क्रू के प्रयासों से उनकी मदद की जरूरत नहीं पड़ी। इंडिगो ने प्रोटोकॉल के तहत सभी संबंधित अधिकारियों को सूचित किया और विमान को आगे की उड़ानों के लिए क्लियर कर दिया।
