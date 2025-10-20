Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

दिल्ली एयरपोर्ट पर Indigo फ्लाइट में पावर बैंक में लगी आग

दिल्ली से डिमापुर जा रही इंडिगो फ्लाइट में पावर बैंक में आग लगने की घटना के दौरान क्रू की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। सभी यात्री सुरक्षित रहे और जांच के बाद फ्लाइट को उड़ान की मंजूरी मिल गई।

less than 1 minute read

नई दिल्ली

image

Devika Chatraj

Oct 20, 2025

Indigo Flight

इंडिगो फ्लाइट में पावर बैंक में लगी आग (ANI)

Fire in Indigo Flight: इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार को एक हादसे की शिकार होने से बच गई इंडिगो एयरलाइंस (Indigo Airlines) की फ्लाइट। दिल्ली से नागालैंड के डिमापुर जा रही फ्लाइट 6ई-2107 में एक यात्री के पावर बैंक में अचानक आग लग गई, जिससे विमान में हड़कंप मच गया। लेकिन केबिन क्रू (Cabin Crew) की तत्परता और मानक प्रक्रिया का पालन करने से स्थिति को सेकंडों में ही काबू में कर लिया गया। सभी यात्री और क्रू मेंबर्स सुरक्षित हैं, और कोई चोट नहीं लगी।

पावर बैंक से निकली चिंगारी

घटना दोपहर लगभग 12:25 बजे निर्धारित समय पर टेकऑफ के लिए टैक्सी कर रही फ्लाइट के दौरान घटी। विमान एयरबस ए320 नियो से संचालित था, जो सीट बैक पॉकेट में रखे एक यात्री के पावर बैंक से निकली चिंगारी से धधक उठा। इंडिगो के प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा, "क्रू ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का सख्ती से पालन करते हुए स्थिति को तुरंत नियंत्रित कर लिया। विमान को बैय पर वापस लाया गया, जहां सभी आवश्यक जांच पूरी की गईं। उसके बाद फ्लाइट को उड़ान की मंजूरी मिल गई।"

आगे की उड़ानों के लिए फ्लाइट क्लियर

फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइटराडार24 के अनुसार, विमान दोपहर 2:33 बजे दिल्ली से रवाना हुआ और शाम 4:45 बजे डिमापुर पहुंचा। एयरपोर्ट के इमरजेंसी टीमों को अलर्ट किया गया था, लेकिन क्रू के प्रयासों से उनकी मदद की जरूरत नहीं पड़ी। इंडिगो ने प्रोटोकॉल के तहत सभी संबंधित अधिकारियों को सूचित किया और विमान को आगे की उड़ानों के लिए क्लियर कर दिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Delhi News

IndiGo

Published on:

20 Oct 2025 09:45 am

Hindi News / National News / दिल्ली एयरपोर्ट पर Indigo फ्लाइट में पावर बैंक में लगी आग

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘तो क्या सारा ड्रामा इलेक्शन के लिए था’, काराकाट से आज पर्चा भरेंगी पवन सिंह की पत्नी ज्योति

jyoti singh
राष्ट्रीय

बेवफाई से नाराज पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, घर के पीछे गड्ढा खोद कर उसमें छिपाया शव

Crime News
राष्ट्रीय

RTI पर मंडरा रहा संकट, आयोगों में 4 लाख से अधिक अपीलें लंबित

RTI
राष्ट्रीय

दिवाली पर दिल्ली की हवा हुई जहरीली, एक्यूआइ 400 के पार, जानिए इसकी वजह

राष्ट्रीय

भारतीयों ने कभी किसी का धर्मांतरण नहीं किया : भागवत

RSS chief Mohan Bhagwat
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.