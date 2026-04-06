प्री-मानसून लेगा ट्विस्ट: 7, 8, 9 और 10 अप्रैल को होगी भारी बारिश, मौसम विभाग का इन राज्यों के लिए अलर्ट

प्री-मानसून (Pre-Monsoon) ने जब से देश में दस्तक दी है, अपना असर दिखा रहा है और बादल बरस रहे हैं। 2025 में मानसून (Monsoon) के सीज़न में देशभर में शानदार बारिश देखने को मिली और पूरा सीज़न ही बेहतरीन रहा। 2025 में मानसून के सीज़न के बाद भी बारिश का सिलसिला बना रहा। 2026 में भी अच्छी बारिश का पूर्वानुमान है और प्री-मानसून के आने से ऐस दिख भी रहा है। देश में अब प्री-मानसून ट्विस्ट लेगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने कई राज्यों में 7, 8, 9 और 10 अप्रैल को भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।