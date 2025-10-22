राष्ट्रपति मुर्मू की सुरक्षा में चूक, यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर कच्चे हैलीपैड के गड्ढे में फंसा

राष्ट्रपति मुर्मू 21 अक्टूबर को चार दिवसीय केरल यात्रा पर तिरुवनंतपुरम पहुंची थीं। 22 अक्टूबर को सुबह पत्तनामथिट्टा जिले के प्रमदम में उतरने के दौरान यह हादसा हुआ। हेलीकॉप्टर के वजन से हेलीपैड का नया कंक्रीट धंस गया, जिससे विमान के पहिए कीचड़ भरे गड्ढे में फंस गए। स्थानीय पुलिसकर्मियों और वायुसेना के अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हेलीकॉप्टर को जिप और अन्य साधनों से खींचकर बाहर निकाला। इस दौरान राष्ट्रपति सुरक्षित रहीं, लेकिन घटना ने सुरक्षा प्रोटोकॉल की पोल खोल दी है।