Bihar Election Results: बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत, पीएम मोदी ने कह दी बड़ी बात…

बिहार चुनाव (Bihar Election) में एनडीए (NDA) प्रचंड जीत की तरफ बढ़ रही है। एनडीए ने 200 से ज़्यादा सीटों पर जीत सुनिश्चित कर ली है। एनडीए की जीत में बीजेपी (BJP) सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली है तो जेडीयू (JDU) ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। लोजपा (LJP) तो अपनी सभी सीटों पर जीत दर्ज करने के करीब है। वहीं महागठबंधन बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। राजद (RJD) और कांग्रेस (Congress) का प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा। प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) की जनसुराज पार्टी (Jansuraj Party) तो चुनाव में क्लीन बोल्ड हो गई। बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनना तय हो गया है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने बड़ी बात कही है।