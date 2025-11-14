Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

Bihar Election Results: बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत, पीएम मोदी ने कह दी बड़ी बात…

Bihar Election Results: बिहार चुनाव में एनडीए रिकॉर्डतोड़ जीत की तरफ बढ़ रही है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर बड़ी बात कही है।

भारत

Tanay Mishra

Nov 14, 2025

बिहार चुनाव (Bihar Election) में एनडीए (NDA) प्रचंड जीत की तरफ बढ़ रही है। एनडीए ने 200 से ज़्यादा सीटों पर जीत सुनिश्चित कर ली है। एनडीए की जीत में बीजेपी (BJP) सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली है तो जेडीयू (JDU) ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। लोजपा (LJP) तो अपनी सभी सीटों पर जीत दर्ज करने के करीब है। वहीं महागठबंधन बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। राजद (RJD) और कांग्रेस (Congress) का प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा। प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) की जनसुराज पार्टी (Jansuraj Party) तो चुनाव में क्लीन बोल्ड हो गई। बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनना तय हो गया है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने बड़ी बात कही है।

बिहार की जनता के प्रति व्यक्त किया आभार

पीएम मोदी ने लिखा, "सुशासन की जीत हुई है। विकास की जीत हुई है। जनहितैषी भावना की जीत हुई है। सामाजिक न्याय की जीत हुई है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को ऐतिहासिक और अद्वितीय विजय दिलाने के लिए बिहार के प्रत्येक व्यक्ति का आभार। यह जनादेश हमें जनता की सेवा करने और बिहार के लिए काम करने की नई शक्ति देता है।"

एनडीए कार्यकर्ताओं की मेहनत की सराहना

पीएम मोदी ने आगे लिखा, "मैं एनडीए के हर कार्यकर्ता की पिछले कुछ महीनों में की गई कड़ी मेहनत की सराहना करता हूँ। उन्होंने लोगों के बीच काम किया है, हमारे विकास के एजेंडे को समझाया है और विपक्ष के झूठ का भी खंडन किया है। वो वाकई अद्भुत हैं!"

बिहार की प्रगति के लिए करेंगे काम

पीएम मोदी ने आगे लिखा, "आने वाले समय में, हम बिहार की प्रगति, बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर और बिहार की संस्कृति के लिए और भी अधिक काम करेंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्य की युवा शक्ति और नारी शक्ति को समृद्ध जीवन जीने के अनेक अवसर मिलें।"

सहयोगियों को दी बधाई

पीएम मोदी ने आगे लिखा, "एनडीए ने राज्य का सर्वांगीण विकास किया है। लोगों ने हमारे ट्रैक रिकॉर्ड और राज्य को नई ऊँचाइयों पर ले जाने के हमारे विज़न के आधार पर हमें वोट दिया है। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए परिवार के हमारे सहयोगियों, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को इस अभूतपूर्व जीत के लिए बधाई देता हूँ।"

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

भारतीय जनता पार्टी

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

PM नरेन्द्र मोदी

pm modi

PM Narendra Modi

RJD

Updated on:

14 Nov 2025 06:57 pm

Published on:

14 Nov 2025 05:58 pm

Bihar Election Results: बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत, पीएम मोदी ने कह दी बड़ी बात…

