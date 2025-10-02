Pt Chhannulal Mishra Passed Away: पद्मविभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र का निधन, 91 साल की उम्र में मिर्जापुर में ली अंतिम सांस

Pt Chhannulal Mishra Death: शास्त्रीय गायक और पद्मविभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र का गुरुवार तड़के 91 वर्ष की आयु में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में निधन हो गया। उन्होंने सुबह 4.15 बजे बेटी नम्रता मिश्रा के मिर्जापुर स्थित घर पर अंतिम सांस ली। वह पिछले कुछ समय से अस्वस्थ थे और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में उनका इलाज चल रहा था। बाद में उनकी बेटी उन्हें मिर्जापुर स्थित उनके घर ले गईं, जहां वे डॉक्टरों की निगरानी में थे। छन्नूलाल मिश्र ने शास्त्रीय संगीत से लोगों के दिलों में जगह बनाई। उनका 'खेले मसाने में होली…' गीत आज भी हर किसी की जुबां पर है।