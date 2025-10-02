Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Pt Chhannulal Mishra Passed Away: पद्मविभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र का निधन, 91 साल की उम्र में मिर्जापुर में ली अंतिम सांस

छन्नूलाल मिश्रा के निधन से संगीत जगत में शोक में डूब गया है.। उनका अंतिम संस्कार आज वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर किया जाएगा। छन्नूलाल मिश्र की तबीयत 7 महीने से खराब थी। हाल ही में वो 17 दिन हॉस्पिटल में एडमिट थे।

2 min read

भारत

image

Siddharth Rai

Oct 02, 2025

पद्मविभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र का निधन (Photo - IANS)

Pt Chhannulal Mishra Death: शास्त्रीय गायक और पद्मविभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र का गुरुवार तड़के 91 वर्ष की आयु में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में निधन हो गया। उन्होंने सुबह 4.15 बजे बेटी नम्रता मिश्रा के मिर्जापुर स्थित घर पर अंतिम सांस ली। वह पिछले कुछ समय से अस्वस्थ थे और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में उनका इलाज चल रहा था। बाद में उनकी बेटी उन्हें मिर्जापुर स्थित उनके घर ले गईं, जहां वे डॉक्टरों की निगरानी में थे। छन्नूलाल मिश्र ने शास्त्रीय संगीत से लोगों के दिलों में जगह बनाई। उनका 'खेले मसाने में होली…' गीत आज भी हर किसी की जुबां पर है।

मणिकर्णिका घाट पर किया जाएगा अंतिम संस्कार

छन्नूलाल मिश्रा के निधन से संगीत जगत में शोक में डूब गया है। उनका अंतिम संस्कार आज वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर किया जाएगा। पंडित छन्नूलाल मिश्रा पिछले सात महीनों से कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें एक्यूट रेस्पिरेट्री डिस्ट्रेस सिंड्रोम (ARDS) था, जिसमें उनके फेफड़ों में गंभीर सूजन थी। इसके अलावा, उन्हें टाइप-2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ऑस्टियोआर्थराइटिस और बढ़ा हुआ प्रोस्टेट जैसी समस्याएं भी थीं।

कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे छन्नूलाल मिश्रा

11 सितंबर 2025 को मिर्जापुर में अपनी बेटी के घर उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें तुरंत मिर्जापुर के रामकृष्ण सेवाश्रम अस्पताल में भर्ती कराया गया। 13 सितंबर की रात उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल में स्थानांतरित किया गया। 17 दिन तक अस्पताल में इलाज के बाद 27 सितंबर को उनकी तबीयत में सुधार होने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। इसके बाद वे अपनी बेटी के साथ मिर्जापुर स्थित घर चले गए, जहां वे डॉक्टरों की निगरानी में थे। हालांकि, गुरुवार तड़के उन्होंने अंतिम सांस ली।

बनारस घराने के अनमोल रत्न

पंडित छन्नूलाल मिश्र का जन्म 3 अगस्त 1936 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के हरिहरपुर में हुआ था। वे भारतीय शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने के सबसे प्रमुख गायकों में से एक थे। उनकी गायकी में बनारस की गंगा-जमुनी तहजीब की झलक साफ दिखाई देती थी। ठुमरी, दादरा, कजरी, चैती और भजन जैसी शास्त्रीय और उप-शास्त्रीय गायन शैलियों में उनकी महारत बेजोड़ थी। उनकी आवाज में एक अनोखा जादू था, जो श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देता था।

विश्व स्तर पर पहचान दिलाई

छन्नूलाल मिश्रा का जन्म 1936 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ था। उन्होंने अपने गुरु उस्ताद अब्दुल गनी खान और पंडित ठाकुर प्रसाद मिश्रा से संगीत की शिक्षा ग्रहण की। बनारस घराने की परंपरा को उन्होंने न केवल जीवित रखा, बल्कि इसे विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। उनकी गायकी में रागों की शुद्धता और भावनाओं की गहराई का अद्भुत समन्वय था।

पंडित छन्नूलाल मिश्रा को उनके अतुलनीय योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुए। भारत सरकार ने उन्हें 1994 में पद्म भूषण और 2010 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। इसके अलावा, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और उत्तर प्रदेश सरकार का यश भारती सम्मान भी उन्हें प्राप्त हुआ। उनकी गायकी ने न केवल भारत में, बल्कि विदेशों में भी शास्त्रीय संगीत के प्रेमियों को आकर्षित किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

02 Oct 2025 08:12 am

Published on:

02 Oct 2025 08:03 am

Hindi News / National News / Pt Chhannulal Mishra Passed Away: पद्मविभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र का निधन, 91 साल की उम्र में मिर्जापुर में ली अंतिम सांस

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

पीएम मोदी ने RSS के 100 साल पूरे होने पर जारी किया सिक्का और डाक टिकट, विपक्ष ने बोला – यह संविधान का अपमान

राष्ट्रीय

लद्दाख विवाद: सोनम वांगचुक की पत्नी का राष्ट्रपति मुर्मू को भावुक पत्र, रिहाई की अपील

gitanjali angmo droupadi murmu
राष्ट्रीय

जल्द होगा बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान, तैयारियों को लेकर निर्वाचन आयोग ने की समीक्षा बैठक

Election Commission
राष्ट्रीय

X पर भिड़े असदुद्दीन ओवैसी और किरेन रिजिजू, जानें क्या है पूरा मामला

राष्ट्रीय

बारिश के साथ आसमान से आफत बनकर गिरेगी बिजली, IMD ने जारी किया अलर्ट

Heavy Rain Alert
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.