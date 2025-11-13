चालाक दंपति ने बैंक को लगाया करोड़ों का चूना, स्कूटर की नंबर प्लेट दिखाकर मर्सिडीज के लिए लिया लोन

इस मामले में पिंपरी के RTI कार्यकर्ता धनराज अस्वानी बताते हैं कि, हमने सोचा था कि पति-पत्नी ने जो धांधली की है, उसके चलते वह लंबे समय तक जेल में रहेंगी, लेकिन जमानत मिल जाना दिखाता है कि हमारा सिस्टम कैसे काम करता है। अस्वानी ने आगे कहा, दोनों पति और पत्नी शीतल तेजवानी और सागर सूर्यवंशी ने करोड़ों रुपये कैश निकाले। इन्होंने पांच लग्जरी गाड़ियां खरीदने के नाम पर कम से कम 20 करोड़ रुपये निकाले। लेकिन मजे की बात ये है कि 5 करोड़ रुपये की मर्सिडीज खरीदने के लिए पति-पत्नी ने बैंक को एक स्कूटर की नंबर प्लेट जमा कर दी। अस्वानी ने दावा किया कि इसके लिए फर्जी दस्तावेज जमा किए गए और RTI से ये बात सामने आई कि जो नंबर प्लेट दी गई थी, वो किसी मर्सिडीज कार की नहीं बल्कि किसी स्कूटर की थी।