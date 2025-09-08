बाढ़ पीड़ित किसानों के लिए बड़ा ऐलान, CM देंगे 2 लाख तक का मुआवजा

Punjab Flood: पंजाब में हाल ही में आई बाढ़ ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। इस संकट के बीच, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (CM Bhagwant Mann) बाढ़ पीड़ित किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने किसानों को फसल नुकसान के लिए प्रति एकड़ 20,000 रुपये मुआवजे की घोषणा की है। यह फैसला पंजाब कैबिनेट की बैठक में लिया गया, जिसका उद्देश्य बाढ़ से प्रभावित किसानों को तत्काल राहत प्रदान करना है।