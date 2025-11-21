Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

शराब के नशे में सड़क पर पेशाब कर रहा था पुलिसकर्मी, युवक ने टोका तो जड़ा थप्पड़, फोन भी तोड़ा

लुधियाना में खुलेआम सड़क पर पेशाब करने वाले एक नशे में धुत पुलिसकर्मी ने वीडियो बना रहे युवक को थप्पड़ मारा और उसका फोन फेंक दिया, जिसके बाद मामले की जांच की जा रही है।

लुधियाना

Himadri Joshi

Nov 21, 2025

पंजाब के लुधियाना में एक पुलिसकर्मी के खुलेआम सड़क पर पेशाब करने का मामला सामने आया है। पुलिसकर्मी को ऐसा करता देख जब पास से गुजर रहे एक युवक ने उसका वीडियो बनाया तो अपनी गलती मानने की बजाय पुलिसकर्मी उसे वर्दी का धौंस दिखाने लगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसने वीडियो बनाने वाले युवक के थप्पड़ भी जड़ दिया और उसका फोन छीन कर सड़क पर फेंक दिया।

चंडीगढ़ में तैनात है पुलिसकर्मी, लुधियाना किसी काम से आया

वीडियो रिकॉर्ड करने वाले युवक के अनुसार, इस दौरान पुलिसकर्मी शराब के नशे में धुत था। मामला सामने आने के बाद से ही यह तेजी से वायरल हो रहा है। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि, मेडिकल जांच के बाद ही यह तय हो पाएगा कि पुलिकर्मी नशे में था या नहीं। पुलिस के मुताबिक, वीडियो में दिख रहे पुलिसकर्मी का नाम मनदीप है और वह चंडीगढ़ में तैनात है। वह लुधियाना किसी काम से आया था।

जांच के बाद ही होगी कार्रवाई

यह वीडियो शुक्रवार सुबह करीब साढ़े दस बजे का बताया जा रहा है। पुलिसकर्मी नशे की हालत में समराला चौक की रेलिंग के पास पेशाब कर रहा था। आस पास मौजूद लोगों ने पुलिसकर्मी को ऐसा करने से रोका लेकिन उसने उनकी कोई बात नहीं सुनी। इस पूरी घटना को वहां से गुजर रहे एक युवक ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। उसे वीडियो बनाते देख पुलिसकर्मी गुस्सा हो गया और उसके साथ लड़ाई करने लगा। उसने युवक का मोबाइल छीनकर सड़क पर फेंक दिया और उसे थप्पड़ भी मारे। इसके बाद तुंरत पुलिस को इस मामले की सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे समराला चौक के ट्रैफिक इंचार्ज अवतार सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी।

Published on:

21 Nov 2025 04:22 pm

Hindi News / National News / शराब के नशे में सड़क पर पेशाब कर रहा था पुलिसकर्मी, युवक ने टोका तो जड़ा थप्पड़, फोन भी तोड़ा

