शराब के नशे में सड़क पर पेशाब कर रहा था पुलिसकर्मी, युवक ने टोका तो जड़ा थप्पड़, फोन भी तोड़ा

यह वीडियो शुक्रवार सुबह करीब साढ़े दस बजे का बताया जा रहा है। पुलिसकर्मी नशे की हालत में समराला चौक की रेलिंग के पास पेशाब कर रहा था। आस पास मौजूद लोगों ने पुलिसकर्मी को ऐसा करने से रोका लेकिन उसने उनकी कोई बात नहीं सुनी। इस पूरी घटना को वहां से गुजर रहे एक युवक ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। उसे वीडियो बनाते देख पुलिसकर्मी गुस्सा हो गया और उसके साथ लड़ाई करने लगा। उसने युवक का मोबाइल छीनकर सड़क पर फेंक दिया और उसे थप्पड़ भी मारे। इसके बाद तुंरत पुलिस को इस मामले की सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे समराला चौक के ट्रैफिक इंचार्ज अवतार सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी।