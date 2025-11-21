शराब के नशे में सड़क पर पेशाब कर रहा था पुलिसकर्मी, युवक ने टोका तो जड़ा थप्पड़, फोन भी तोड़ा

लुधियाना में शराब के नशे में पुलिसकर्मी ने सड़क पर पेशाब की ( पत्रिका ग्राफिक्स)
पंजाब के लुधियाना में एक पुलिसकर्मी के खुलेआम सड़क पर पेशाब करने का मामला सामने आया है। पुलिसकर्मी को ऐसा करता देख जब पास से गुजर रहे एक युवक ने उसका वीडियो बनाया तो अपनी गलती मानने की बजाय पुलिसकर्मी उसे वर्दी का धौंस दिखाने लगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसने वीडियो बनाने वाले युवक के थप्पड़ भी जड़ दिया और उसका फोन छीन कर सड़क पर फेंक दिया।
वीडियो रिकॉर्ड करने वाले युवक के अनुसार, इस दौरान पुलिसकर्मी शराब के नशे में धुत था। मामला सामने आने के बाद से ही यह तेजी से वायरल हो रहा है। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि, मेडिकल जांच के बाद ही यह तय हो पाएगा कि पुलिकर्मी नशे में था या नहीं। पुलिस के मुताबिक, वीडियो में दिख रहे पुलिसकर्मी का नाम मनदीप है और वह चंडीगढ़ में तैनात है। वह लुधियाना किसी काम से आया था।
यह वीडियो शुक्रवार सुबह करीब साढ़े दस बजे का बताया जा रहा है। पुलिसकर्मी नशे की हालत में समराला चौक की रेलिंग के पास पेशाब कर रहा था। आस पास मौजूद लोगों ने पुलिसकर्मी को ऐसा करने से रोका लेकिन उसने उनकी कोई बात नहीं सुनी। इस पूरी घटना को वहां से गुजर रहे एक युवक ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। उसे वीडियो बनाते देख पुलिसकर्मी गुस्सा हो गया और उसके साथ लड़ाई करने लगा। उसने युवक का मोबाइल छीनकर सड़क पर फेंक दिया और उसे थप्पड़ भी मारे। इसके बाद तुंरत पुलिस को इस मामले की सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे समराला चौक के ट्रैफिक इंचार्ज अवतार सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी।
