पंजाब में बाढ़ का कहर, 43 लोगों की मौत, 1902 गांव डूबे, कई जिलों में हाई अलर्ट

पंजाब सरकार ने राज्य को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया है। बरनाला में एक बुजुर्ग दंपति की घर ढहने से मौत हो गई। पठानकोट में 6, होशियारपुर, अमृतसर, लुधियाना, मानसा, रूपनगर और बरनाला में 3-3 लोगों की जान गई है। राहत और बचाव कार्यों में सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ, बीएसएफ और स्थानीय प्रशासन जुटा हुआ है। अब तक 19,597 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, जिनमें से गुरदासपुर में 5,581 और फिरोजपुर में 3,432 लोग शामिल हैं। राज्य में 174 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 74 सक्रिय हैं।