पंजाब बाढ़ पर अरविंद केजरीवाल ने की सियासत, कहा- केंद्र ने अफगानिस्तान मदद भेजी लेकिन यहां नहीं

दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के कपूरथला में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर पंजाब को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया।

भारत

Himadri Joshi

Sep 04, 2025

Arvind Kejriwal visited flood affected punjab
अरविंद केजरीवाल पंजाब दौरे पर ( फोटो - अरविंद केजरीवाल एक्स पोस्ट)

पंजाब में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई रखी है और एक के बाद एक राज्य के सभी 23 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए है। हजारों गांव और लाखों परिवार इस बाढ़ की त्रासदी में बर्बाद हो गए है और दिन पर दिन यहां हालात और बिगड़ते जा रहे है। इस बाढ़ के चलते अब तक पंजाब में 30 लोगों की मौत हो गई है और 67,000 एकड़ कृषि भूमि नष्ट हो गई है। राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही अपने स्तर पर बचाव कार्य कर रही है और लोगों को हर संभव सहायता देने का दावा कर रही है। लेकिन इसी बीच आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर पंजाब के हालातों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है।

सरकार ने अफगानिस्तान में मदद भेजी, पंजाब में भी भेजे

केजरीवाल गुरुवार को पंजाब के कपूरथला में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे थे। इस दौरान केजरीवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि, चारों तरफ बाढ़ आई हुई है… लोगों को बचाने और राहत देने के लिए हमारे सभी लोग काम कर रहे हैं… बहुत से लोगों को घरों से निकालकर राहत शिविरों में भेजा गया है। सरकार द्वारा राहत शिविरों में भी बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है… बाढ़ से करीब 1400 गांव और 3 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। इसी दौरान केजरीवाल ने मोदी सरकार पर भी निशाना साध दिया। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने अफगानिस्तान में मदद भेजी है लेकिन सरकार को पंजाब में भी मदद भेजनी चाहिए।

Punjab Floods: थमती नहीं दिख रही पंजाब की मुश्किलें, लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही एक और नदी
राष्ट्रीय
Ghaggar River flowing above the danger mark

एक्स पर शेयर किया पोस्ट

अपने दौरे के बाद दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इसे लेकर कुछ पोस्ट शेयर किए। केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, पंजाब सरकार हर पीड़िता परिवार के साथ मज़बूती से खड़ी है और लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाई जाएगी। एक अन्य पोस्ट में केजरीवाल ने लिखा, 37 साल में पहली बार पंजाब इतनी भयंकर बाढ़ से जूझ रहा है और हमारी सरकार दिन-रात लोगों की मदद में लगी है। उन्होंने आगे लिखा, यह संकट बड़ा है, पर उससे भी बड़ा है पंजाबियों का जज़्बा और एक-दूसरे की मदद करने की भावना। यही भावना हमें जल्द इस आपदा से बाहर निकालेगी।

Published on:

04 Sept 2025 07:03 pm

Hindi News / National News / पंजाब बाढ़ पर अरविंद केजरीवाल ने की सियासत, कहा- केंद्र ने अफगानिस्तान मदद भेजी लेकिन यहां नहीं

