Punjab Floods: थमती नहीं दिख रही पंजाब की मुश्किलें, लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही एक और नदी

पंजाब में इन दिनों बाढ़ ने भारी तबाही मचा रखी है। राज्य के हजारों गावों और लाखों परिवार इस बाढ़ की चपेट में आकर पूरी तरह से बर्बाद हो गए है। लोगों के घर, उनकी संपत्ति और उनकी फसलें सब कुछ इस बाढ़ के पानी के साथ बह कर चला गया है और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। प्रसाशन युद्ध स्तर पर बचाव कार्य कर रहा है और फंसे हुए लोगों को बचाने के साथ प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचान का कार्य तेजी से चल रहा है। लेकिन लगता है कि अभी प्रदेश की मुश्किलें रुकने वाली नहीं हैं, क्योंकि लगातार हो रही तेज बारिश से पटियाला जिले में मौजूद घग्गर नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है।