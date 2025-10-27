बिस्किट चुरा कर खाने पर बच्चों को नंगा कर पीटने के मामले में बाल आयोग सख्त, एसएसपी को नोटिस जारी

बिस्किट चुरा कर खाने पर बच्चों को नंगा कर पीटा (प्रतीकात्मक तस्वीर)
पंजाब के मोहाली में एक शर्मनाक मामला सामने आया है। यहां ज़ीरकपुर शहर में सिर्फ बिस्किट चुराकर खाने के चलते पांच नाबालिगों को सड़क पर नंगा कर के पीटा गया। मामला सामने आने पर अब बाल अधिकार आयोग ने इसकी आलोचना करते हुए पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को नोटिस जारी कर रिपोर्ट मांगी है। यह रिपोर्ट आज पेश की जाएगी, जिसके बाद आयोग इस मामले पर फैसला लेगा।
आयोग ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि इस तरह बच्चों को नग्न करके पीटा जाना गलत है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना ज़रूरी है। चोरी या अन्य कोई गलती करने पर कोर्ट या पुलिस सज़ा देती है, इस तरह कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। बता दें कि, बच्चों को पीटने की यह घटना 21 अक्टूबर को सामने आई थी। बच्चों पर दुकान में से बिस्किट चुराकर खाने का आरोप लगाया गया था, जिसके चलते उनकी पिटाई हुई।
बच्चों को सिर्फ नग्न करके पीटा ही नहीं गया, बल्कि उन्हें सड़क पर मुर्गा भी बनाया गया। आरोपियों ने बच्चों को पीटते हुए उनका वीडियो भी बनाया और उसे सोशल मीडिया पर साझा (शेयर) कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि 3-4 लोग मिलकर पांच बच्चों के एक समूह को पीट रहे हैं। बच्चे लगातार हाथ जोड़कर रहम की भीख मांग रहे थे, लेकिन आरोपियों ने उन्हें फिर भी नहीं छोड़ा। इसके बाद बच्चों के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया।
पुलिस के अनुसार, इन सभी लड़कों की उम्र 15 से 17 साल है और ये सभी एक ही गांव के रहने वाले हैं। इनके माता-पिता वीआईपी रोड इलाके में मज़दूरी करते हैं और वहीं पर इन्होंने एक दुकान से बिस्किट चुराकर खा लिए। ऐसा करने पर दुकानदार और वहां मौजूद अन्य लोग नाराज़ हो गए और उन्होंने लड़कों के कपड़े उतरवाकर उनकी पिटाई की और उन्हें गालियां भी दीं। खबरों की मानें तो आरोपियों ने बच्चों को सड़क पर मुर्गा बनाया और उन्हें मिर्ची भी खिलाई।
