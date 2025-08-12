स्वतंत्रता दिवस से पहले पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 5 पाक समर्थित आतंकियों को पकड़ा, हैंड ग्रेनेड और पिस्तौल बरामद

पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि इस नेटवर्क को विदेश से हैंडल किया जाता था। इसे पाकिस्तान स्थित बीकेआई के कार्यकर्ता हरविंदर रिंडा के निर्देश पर मन्नू अगवान, गोपी नवाशहरिया और जीशान अख्तर हैंडल करते थे। इस नेटवर्क से जुड़े पांच संदिग्धों को राजस्थान के टोंक और जयपुर जिलों से पकड़ा गया है। इन आंतकियों ने पंजाब के एसबीएस नगर में एक शराब की दुकान पर हमला करने की योजना बनाई थी। साथ ही स्वतंत्रता दिवस पर भी इन आतंकियों को इसी तरह के हमले करने की जिम्मेदारी दी गई थी।