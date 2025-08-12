12 अगस्त 2025,

राष्ट्रीय

स्वतंत्रता दिवस से पहले पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 5 पाक समर्थित आतंकियों को पकड़ा, हैंड ग्रेनेड और पिस्तौल बरामद

पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के पांच आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इन आंतकियों के पास से एक 86पी हैंड ग्रेनेड और एक .30 बोर की पिस्तौल के अलावा अन्य कई हथियार बरामद हुए है।

भारत

Himadri Joshi

Aug 12, 2025

Punjab Police arrested 5 Pak-backed terrorists
पंजाब पुलिस ने एक पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन का खुलासा किया ( फोटो - आईएएनएस )

स्वतंत्रता दिवस से पहले बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब पुलिस ने एक पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन का भंडाफोड़ किया है। काउंटर इंटेलिजेंस, जालंधर और एसबीएस नगर पुलिस ने मिल कर इस बब्बर खालसा इंटरनेशनल आतंकी नेटवर्क का खुलासा किया और इसके पांच आतंकियों को गिरफ्तार किया है। यह आंतकी समूह स्वतंत्रता दिवस पर हमलों की योजना बना रहा था, जिसे पुलिस ने पूरी तरह से विफल कर दिया। इन आरोपियों के पास से एक 86पी हैंड ग्रेनेड, एक .30 बोर की पिस्तौल, दो कारतूस और .30 बोर के दो खाली खोल बरामद किए गए है।

राजस्थान के टोंक और जयपुर से पकड़ा

पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि इस नेटवर्क को विदेश से हैंडल किया जाता था। इसे पाकिस्तान स्थित बीकेआई के कार्यकर्ता हरविंदर रिंडा के निर्देश पर मन्नू अगवान, गोपी नवाशहरिया और जीशान अख्तर हैंडल करते थे। इस नेटवर्क से जुड़े पांच संदिग्धों को राजस्थान के टोंक और जयपुर जिलों से पकड़ा गया है। इन आंतकियों ने पंजाब के एसबीएस नगर में एक शराब की दुकान पर हमला करने की योजना बनाई थी। साथ ही स्वतंत्रता दिवस पर भी इन आतंकियों को इसी तरह के हमले करने की जिम्मेदारी दी गई थी।

एक आरोपी ने पुलिस पर किया हमला

इन पांचों आतंकियों को जीशान अख्तर और मन्नू अगवान से सीधे निर्देश मिल रहे थे। डीजीपी ने एक्स पर दिए गए एक बयान में कहा कि इन पांचों में से एक आरोपी को कुछ बरामद करने ले जाया जा रहा था लेकिन तभी उसने पुलिस पर हमला कर दिया। इसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उस आरोपी को चोट आई और फिर उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। नवशर्हर पुलिस स्टेशन में इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है।

Updated on:

12 Aug 2025 03:19 pm

Published on:

12 Aug 2025 03:14 pm

