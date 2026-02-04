सरहद पार ड्रोन से आता था मौत का सामान, पंजाब पुलिस ने 7 पिस्तौल के साथ पकड़े 3 तस्कर

पाकिस्तान से चल रहा तस्करी रैकेट बेनकाब: 3 लोग 7 पिस्टल के साथ पकड़े गए (इमेज सोर्स: AI जनरेटेड)
Illegal Weapon Supply: पंजाब में एक बार फिर ड्रोन के जरिए चल रहे हथियार तस्करी रैकेट का बड़ा खुलासा हुआ है। अमृतसर में पुलिस ने तीन तस्करों को गिरफ्तार कर लिया, जो पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजे गए घातक हथियारों की खेप हासिल करते थे। गिरफ्तार आरोपियों से सात एडवांस पिस्तौल बरामद हुई हैं। पंजाब के DGP गौरव यादव के मुताबिक, पकड़े गए ये तीनों युवक सरहद पार बैठे तस्करों के सीधे संपर्क में थे और लंबे समय से इस अवैध नेटवर्क का हिस्सा बने हुए थे।
पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DGP), गौरव यादव ने कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान रेशम सिंह, 30, और विशाल कुमार, 22, दोनों तरनतारन जिले के रहने वाले और सुमित, 28, अमृतसर के रहने वाले के तौर पर हुई है।
उन्होंने कहा कि बरामद पिस्टल में तीन 9MM ग्लॉक पिस्टल, इटली में बनी एक 9MM बेरेटा, तुर्की में बनी एक 9MM जिगाना, तुर्की में बनी एक 9MM PX5 ग्लॉक और एक .30 बोर पिस्टल शामिल हैं।
DGP यादव ने आगे कहा कि शुरुआती जांच से पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए सीधे पाकिस्तान के तस्करों के संपर्क में थे, जो ड्रोन के जरिए अवैध हथियारों की खेप भेजते थे। उन्होंने कहा कि अपने हैंडलर के कहने पर, गिरफ्तार आरोपी लोग इन अवैध हथियारों को आगे उन लोगों तक पहुंचाते थे, जिन्हें वे चाहते थे।
ऑपरेशन की जानकारी देते हुए अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि पुलिस को खास और भरोसेमंद गुप्त सूचना मिली थी। इसी सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में सबसे पहले आरोपी रेशम सिंह को पकड़ा गया। उसके पास से दो 9mm ग्लॉक पिस्टल बरामद हुईं, उसकी बताई हुई जगह से तीन और पिस्तौल मिलीं।
पूछताछ के दौरान रेशम ने अपने साथी सुमित का नाम बताया। पुलिस ने ऑपरेशन आगे बढ़ाते हुए सुमित को भी गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से दो पिस्तौलें बरामद कीं। इसके बाद जांच में तीसरा आरोपी विशाल कुमार भी सामने आया, जिसे देर शाम पुलिस ने पकड़ लिया।
पुलिस कमिश्नर ने बताया कि इन तीनों का एक ही हैंडलर था, जो बॉर्डर के पास ड्रोन से भेजे गए हथियारों को उठवाता था। रेशम सीमावर्ती इलाके से यह सामान लेता था, जबकि सुमित अपनी कार सेल/परचेज के बिजनेस की आड़ में इसे आगे पहुंचाता था।
