4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

सरहद पार ड्रोन से आता था मौत का सामान, पंजाब पुलिस ने 7 पिस्तौल के साथ पकड़े 3 तस्कर

अमृतसर में बड़ा एक्शन: ड्रोन नेटवर्क से हथियार मंगवाने वाले गिरोह का भंडाफोड़… पाकिस्तान से था सीधा कनेक्शन।

2 min read
Google source verification

अमृतसर

image

Saurabh Mall

Feb 04, 2026

Cross-Border Arms Smuggling Module

पाकिस्तान से चल रहा तस्करी रैकेट बेनकाब: 3 लोग 7 पिस्टल के साथ पकड़े गए (इमेज सोर्स: AI जनरेटेड)

Illegal Weapon Supply: पंजाब में एक बार फिर ड्रोन के जरिए चल रहे हथियार तस्करी रैकेट का बड़ा खुलासा हुआ है। अमृतसर में पुलिस ने तीन तस्करों को गिरफ्तार कर लिया, जो पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजे गए घातक हथियारों की खेप हासिल करते थे। गिरफ्तार आरोपियों से सात एडवांस पिस्तौल बरामद हुई हैं। पंजाब के DGP गौरव यादव के मुताबिक, पकड़े गए ये तीनों युवक सरहद पार बैठे तस्करों के सीधे संपर्क में थे और लंबे समय से इस अवैध नेटवर्क का हिस्सा बने हुए थे।

इटली-तुर्की की पिस्टल बरामद

पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DGP), गौरव यादव ने कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान रेशम सिंह, 30, और विशाल कुमार, 22, दोनों तरनतारन जिले के रहने वाले और सुमित, 28, अमृतसर के रहने वाले के तौर पर हुई है।

उन्होंने कहा कि बरामद पिस्टल में तीन 9MM ग्लॉक पिस्टल, इटली में बनी एक 9MM बेरेटा, तुर्की में बनी एक 9MM जिगाना, तुर्की में बनी एक 9MM PX5 ग्लॉक और एक .30 बोर पिस्टल शामिल हैं।

DGP यादव ने आगे कहा कि शुरुआती जांच से पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए सीधे पाकिस्तान के तस्करों के संपर्क में थे, जो ड्रोन के जरिए अवैध हथियारों की खेप भेजते थे। उन्होंने कहा कि अपने हैंडलर के कहने पर, गिरफ्तार आरोपी लोग इन अवैध हथियारों को आगे उन लोगों तक पहुंचाते थे, जिन्हें वे चाहते थे।

पाकिस्तान से चल रहा तस्करी रैकेट बेनकाब

ऑपरेशन की जानकारी देते हुए अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि पुलिस को खास और भरोसेमंद गुप्त सूचना मिली थी। इसी सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में सबसे पहले आरोपी रेशम सिंह को पकड़ा गया। उसके पास से दो 9mm ग्लॉक पिस्टल बरामद हुईं, उसकी बताई हुई जगह से तीन और पिस्तौल मिलीं।

पूछताछ के दौरान रेशम ने अपने साथी सुमित का नाम बताया। पुलिस ने ऑपरेशन आगे बढ़ाते हुए सुमित को भी गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से दो पिस्तौलें बरामद कीं। इसके बाद जांच में तीसरा आरोपी विशाल कुमार भी सामने आया, जिसे देर शाम पुलिस ने पकड़ लिया।

पुलिस कमिश्नर ने बताया कि इन तीनों का एक ही हैंडलर था, जो बॉर्डर के पास ड्रोन से भेजे गए हथियारों को उठवाता था। रेशम सीमावर्ती इलाके से यह सामान लेता था, जबकि सुमित अपनी कार सेल/परचेज के बिजनेस की आड़ में इसे आगे पहुंचाता था।

ये भी पढ़ें

‘हर इंच वापिस लेंगे…’, CM सरमा का बड़ा एक्शन, 912 एकड़ जमीन पर चला बुलडोजर, दहशत में अवैध कब्जाधारी
राष्ट्रीय
Major action CM Sarma's bulldozer runs

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

पाकिस्तान की खबरें

Published on:

04 Feb 2026 05:28 am

Hindi News / National News / सरहद पार ड्रोन से आता था मौत का सामान, पंजाब पुलिस ने 7 पिस्तौल के साथ पकड़े 3 तस्कर
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.