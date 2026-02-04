सरहद पार ड्रोन से आता था मौत का सामान, पंजाब पुलिस ने 7 पिस्तौल के साथ पकड़े 3 तस्कर

Illegal Weapon Supply: पंजाब में एक बार फिर ड्रोन के जरिए चल रहे हथियार तस्करी रैकेट का बड़ा खुलासा हुआ है। अमृतसर में पुलिस ने तीन तस्करों को गिरफ्तार कर लिया, जो पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजे गए घातक हथियारों की खेप हासिल करते थे। गिरफ्तार आरोपियों से सात एडवांस पिस्तौल बरामद हुई हैं। पंजाब के DGP गौरव यादव के मुताबिक, पकड़े गए ये तीनों युवक सरहद पार बैठे तस्करों के सीधे संपर्क में थे और लंबे समय से इस अवैध नेटवर्क का हिस्सा बने हुए थे।