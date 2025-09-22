Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों की हिरोइन के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार

पंजाब पुलिस और बीएसएफ की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए गुरदासपुर जिले से चार तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 10 किलो हिरोइन बरामद की है।

भारत

Himadri Joshi

Sep 22, 2025

Punjab Police arrests four smugglers with heroin
पंजाब पुलिस ने हेरोइन के साथ चार तस्करों को गिरफ्तार किया (प्रतिकात्मक तस्वीर)

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और पंजाब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराष्ट्रीय सीमा पार से होने वाली एक बड़ी हेरोइन तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया है। रविवार को की गई इस कार्रवाई में 4 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 10 किलो हेरोइन बरामद की गई है। जांच टीम के अनुसार, बरामद हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने इस संयुक्त कार्रवाई को गुरदासपुर जिले के गांव थेथरके में अंजाम दिया है।

विश्वसनीय इनपुट के आधार पर टीम ने की कार्रवाई

सीमा पास से तस्करों के बड़ी नशे की खेप लाने को लेकर जांच टीम को एक विश्वसनीय इनपुट मिला था। इसी इनपुट के आधार पर रविवार सुबह टीम ने ऑपरेशन को अंजाम देते हुए चारों तस्करों को हेरोइन के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। तलाशी के दौरान तस्करों के पास से 5 पैकेट हेरोइन (कुल वजन लगभग 10 किलोग्राम), 3 मोबाइल फोन और 2 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। गिरफ्तार तस्करों की पहचान गुरदासपुर जिले के गांव मानेपुर और बल्लगन तथा अमृतसर के पाखा तारा सिंह और पल्ला कॉलोनी के निवासियों के रूप में की गई है। इन चारों पर पहले भी नशा तस्करी से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगे हैं।

ये भी पढ़ें

पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई: पाकिस्तान से जुड़े ड्रग तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ कर 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार
राष्ट्रीय
Punjab Police busts Pakistan-linked drug smuggling network

गिरफ्तार तस्करों से की जा रही पूछताछ

इस कार्रवाई को सीमा सुरक्षा बल और पंजाब पुलिस के बेहतरीन तालमेल और रणनीति का नतीजा माना जा रहा है। दोनों सुरक्षा एजेंसियों ने सीमावर्ती इलाकों में नशा तस्करों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए एक मजबूत योजना के तहत काम किया, जिसका नतीजा यह बड़ी सफलता रही। बीएसएफ और पंजाब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस सफलता पर अपनी टीम को बधाई देते हुए कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा और युवाओं को नशे से बचाने के लिए हमारी लड़ाई लगातार जारी रहेगी। टीम गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ कर रही है जिसकी मदद से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों का पता लगाया जा सके।

खबर शेयर करें:

Published on:

22 Sept 2025 12:19 am

Hindi News / National News / पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों की हिरोइन के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.