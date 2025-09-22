पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों की हिरोइन के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार

सीमा पास से तस्करों के बड़ी नशे की खेप लाने को लेकर जांच टीम को एक विश्वसनीय इनपुट मिला था। इसी इनपुट के आधार पर रविवार सुबह टीम ने ऑपरेशन को अंजाम देते हुए चारों तस्करों को हेरोइन के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। तलाशी के दौरान तस्करों के पास से 5 पैकेट हेरोइन (कुल वजन लगभग 10 किलोग्राम), 3 मोबाइल फोन और 2 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। गिरफ्तार तस्करों की पहचान गुरदासपुर जिले के गांव मानेपुर और बल्लगन तथा अमृतसर के पाखा तारा सिंह और पल्ला कॉलोनी के निवासियों के रूप में की गई है। इन चारों पर पहले भी नशा तस्करी से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगे हैं।