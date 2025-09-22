पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों की हिरोइन के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और पंजाब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराष्ट्रीय सीमा पार से होने वाली एक बड़ी हेरोइन तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया है। रविवार को की गई इस कार्रवाई में 4 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 10 किलो हेरोइन बरामद की गई है। जांच टीम के अनुसार, बरामद हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने इस संयुक्त कार्रवाई को गुरदासपुर जिले के गांव थेथरके में अंजाम दिया है।
सीमा पास से तस्करों के बड़ी नशे की खेप लाने को लेकर जांच टीम को एक विश्वसनीय इनपुट मिला था। इसी इनपुट के आधार पर रविवार सुबह टीम ने ऑपरेशन को अंजाम देते हुए चारों तस्करों को हेरोइन के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। तलाशी के दौरान तस्करों के पास से 5 पैकेट हेरोइन (कुल वजन लगभग 10 किलोग्राम), 3 मोबाइल फोन और 2 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। गिरफ्तार तस्करों की पहचान गुरदासपुर जिले के गांव मानेपुर और बल्लगन तथा अमृतसर के पाखा तारा सिंह और पल्ला कॉलोनी के निवासियों के रूप में की गई है। इन चारों पर पहले भी नशा तस्करी से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगे हैं।
इस कार्रवाई को सीमा सुरक्षा बल और पंजाब पुलिस के बेहतरीन तालमेल और रणनीति का नतीजा माना जा रहा है। दोनों सुरक्षा एजेंसियों ने सीमावर्ती इलाकों में नशा तस्करों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए एक मजबूत योजना के तहत काम किया, जिसका नतीजा यह बड़ी सफलता रही। बीएसएफ और पंजाब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस सफलता पर अपनी टीम को बधाई देते हुए कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा और युवाओं को नशे से बचाने के लिए हमारी लड़ाई लगातार जारी रहेगी। टीम गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ कर रही है जिसकी मदद से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों का पता लगाया जा सके।