इस राज्य में 40 लाख परिवारों को गेहूं-तेल-चीनी समेत मिलेगी ये चीजे, देखें पूरी लिस्ट

पंजाब में आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने अपनी चुनावी गारंटी महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये पूरी न कर पाने के बाद अब वैकल्पिक योजना पर काम तेज कर दिया है। वित्तीय संकट के कारण नकद सहायता की जगह अब 40 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त राशन किट देने का प्लान तैयार किया जा रहा है। इस 'प्लान बी' को अप्रैल 2026 से लागू करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, जिस पर सालाना करीब 1000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।