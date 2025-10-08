कौन है रागिनी दास? 2013 में मिला रिजेक्शन, अब गूगल इंडिया में स्टार्टअप्स की संभालेगी कमान

रागिनी दास (Ragini Das) को हाल ही में गूगल (Google) की स्टार्टअप्स इंडिया (Startup India) विंग का प्रमुख नियुक्त किया गया है। 2013 में गूगल के साथ इंटरव्यू में विफलता के बाद से लेकर अब उसी कंपनी की स्टार्टअप इकाई का नेतृत्व मिलने तक की करियर यात्रा को रागिनी एक चक्र के पूरा होने के रूप में देखती हैं।