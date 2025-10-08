कौन है रागिनी दास? 2013 में मिला रिजेक्शन, अब गूगल इंडिया में स्टार्टअप्स की संभालेगी कमान

रागिनी दास (X)
रागिनी दास (Ragini Das) को हाल ही में गूगल (Google) की स्टार्टअप्स इंडिया (Startup India) विंग का प्रमुख नियुक्त किया गया है। 2013 में गूगल के साथ इंटरव्यू में विफलता के बाद से लेकर अब उसी कंपनी की स्टार्टअप इकाई का नेतृत्व मिलने तक की करियर यात्रा को रागिनी एक चक्र के पूरा होने के रूप में देखती हैं।
2013 में रागिनी दास ने गूगल और जोमैटो दोनों में इंटरव्यू दिए। गूगल में अवसर का अंतिम पड़ाव यानी इंटरव्यू पार न कर पाने के बावजूद, उन्हें जोमैटो में अवसर मिला। इस अवसर ने उन्हें जमीन दी जहां उन्होंने अपनी बहु-आयामी क्षमताएं आजमाईं।
जोमैटो में छह वर्ष के दौरान रागिनी ने सेल्स, ग्रोथ, अंतरराष्ट्रीय विस्तार जैसे विभागों में काम किया। 2017 में वह जोमैटो गोल्ड टीम में शामिल हुईं और इस कार्यक्रम को दस देशों में लॉन्च करने में योगदान दिया।
2020 में रागिनी ने महिलाओं को जोड़ने और प्रोफेशनल नेटवर्किंग का मंच देने की दृष्टि से लीप.क्लब की सह-स्थापना की। यह प्लेटफॉर्म हजारों महिलाओं को संवाद, सीखने और अवसर जुटाने का मंच बना। हालांकि जून 2025 में इसका संचालन बंद हो गया।
रागिनी फिक्की की विमिन इन स्टार्टअप्स कमेटी की चेयरपरसन भी हैं और वे महिलाओं द्वारा संचालित उद्यमों को अधिक दृश्यता और पूंजी तक पहुंच दिलाने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाती रही हैं।
अब रागिनी को 'गूगल फॉर स्टार्टअप्स इंडिया' की जिम्मेदारी मिली है। उन्होंने इसे अपनी यात्रा का 'डेस्टिनी' बताया। अब उनकी भूमिका शुरुआती स्टार्टअप्स को संसाधन, मेंटरशिप और नेटवर्क से जोड़ने पर केंद्रित होगी। वह अब भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
