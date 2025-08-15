Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल नहीं हुए राहुल गांधी, बीजेपी ने बताया पाकिस्तान प्रेमी

लाल किले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल नहीं हुए। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी ने राहुल को पाकिस्तान प्रेमी बताया।

भारत

Himadri Joshi

Aug 15, 2025

Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge
स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल नहीं हुए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे (फोटो- एएनआई)

स्वतंत्रता दिवस समारोह में कांग्रेस के दो बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी के चलते पार्टी को भारी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। हर साल दिल्ली के लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस का समारोह आयोजित किया जाता है। इसमें विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होता है और देश के प्रधानमंत्री भी जनता को संबोधित करते है। सत्ताधारी दल के नेताओं समेत विपक्षी दलों के बड़े नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल होते है, लेकिन इस साल के कार्यक्रम में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद नहीं रहे। दोनों नेताओं के कार्यक्रम में शामिल न होने पर तरह तरह की अटकले लगाई जा रही है और भाजपा ने उनकी कड़ी आलोचना करते हुए उनके इस कदम को शर्मनाक बताया है।

पिछले साल के कार्यक्रम से नाराज थे राहुल

कांग्रेस ने अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि राहुल पिछले साल के कार्यक्रम की बैठने की व्यवस्था से नाराज थे और इसी के चलते उन्होंने इस बार के कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। हालांकि दोनों ही नेताओं ने दिल्ली में स्थित कांग्रेस हेडक्वार्टर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बारिश के बीच ध्वजारोहण किया गया और राहुल और खड़गे ने भीगते हुए राष्ट्रगान गाया।

ये भी पढ़ें

PM Kisan Yojana: हर साल 6000 रुपये कैसे पाएं – ऑनलाइन आवेदन और लाभ पूरी जानकारी
राष्ट्रीय
PM Kisan Samman Nidhi

बीजेपी ने इसे बताया शर्मनाक व्यवहार

राहुल और खड़गे के लाल किले के कार्यक्रम में न आने को लेकर बीजेपी के के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने उनकी कड़ी आलोचना की है। राहुल की अनुपस्थिति पर कटाक्ष करते हुए पूनावाला ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, कांग्रेस प्रवक्ता ने अभी-अभी मेरे साथ टीवी पर बहस में पुष्टि की कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी लाल किले पर 15 अगस्त के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। यह एक राष्ट्रीय उत्सव था, लेकिन दुख की बात है कि पाकिस्तान प्रेमी राहुल गांधी - मोदी विरोध में देश और सेना विरोध कर रहे हैं। शर्मनाक व्यवहार। क्या यही संविधान और सेना का सम्मान है।

क्या हुआ था पिछले साल के कार्यक्रम में

पिछले साल के स्वतंत्रता दिवस समारोह में बैठने की व्यवस्था को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया था। इस कार्यक्रम में प्रोटोकॉल के खिलाफ राहुल के बैठने की व्यवस्था पांचवी पंक्ति में की गई थी। जबकि प्रोटोकॉल यह कहता है कि नेता प्रतिपक्ष को सबसे आगे वाली पंक्ति में बैठाया जाना चाहिए। लेकिन पिछले साल सबसे आगे तत्कालीन सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, शिवराज सिंह चौहान, अमित शाह, और एस जयशंकर सहित कई अन्य लोग बैठे थे। इसके बाद ओलंपिक पदक विजेताओं को बैठाया गया था और उनके बाद दूसरी आखिरी पंक्ति में राहुल बैठे थे। इस व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने काफी नाराजगी जताई थी और इसे नेता प्रतिपक्ष का अपमान बताया था। वहीं कार्यक्रम का आयोजन करने वाले रक्षा मंत्रालय का तर्क था कि कार्यक्रम परिसर में ओलंपियनों को जगह देने के लिए यह बदलाव किए गए है।

राहुल और खड़गे ने सोशल मीडिया पर दी बधाई

राहुल और खड़गे दोनों ही लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम से गायब रहे लेकिन दोनों ही नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हुए देश के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी है। राहुल ने लिखा, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से मिली यह आज़ादी, एक ऐसे भारत के निर्माण का संकल्प है - जहां सत्य और समानता की नींव पर न्याय हो, और हर दिल में सम्मान और भाईचारा हो। इस अनमोल धरोहर के गौरव और सम्मान की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। जय हिंद, जय भारत। वहीं खड़गे ने लिखा, स्वतंत्रता दिवस हमारे लोकतंत्र द्वारा पोषित स्वतंत्रता, न्याय, समानता और बंधुत्व के मूल्यों के प्रति स्वयं को पुनः समर्पित करने का एक पवित्र अवसर है।

खबर शेयर करें:

Published on:

15 Aug 2025 01:07 pm

Hindi News / National News / स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल नहीं हुए राहुल गांधी, बीजेपी ने बताया पाकिस्तान प्रेमी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.