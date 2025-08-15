स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल नहीं हुए राहुल गांधी, बीजेपी ने बताया पाकिस्तान प्रेमी

पिछले साल के स्वतंत्रता दिवस समारोह में बैठने की व्यवस्था को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया था। इस कार्यक्रम में प्रोटोकॉल के खिलाफ राहुल के बैठने की व्यवस्था पांचवी पंक्ति में की गई थी। जबकि प्रोटोकॉल यह कहता है कि नेता प्रतिपक्ष को सबसे आगे वाली पंक्ति में बैठाया जाना चाहिए। लेकिन पिछले साल सबसे आगे तत्कालीन सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, शिवराज सिंह चौहान, अमित शाह, और एस जयशंकर सहित कई अन्य लोग बैठे थे। इसके बाद ओलंपिक पदक विजेताओं को बैठाया गया था और उनके बाद दूसरी आखिरी पंक्ति में राहुल बैठे थे। इस व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने काफी नाराजगी जताई थी और इसे नेता प्रतिपक्ष का अपमान बताया था। वहीं कार्यक्रम का आयोजन करने वाले रक्षा मंत्रालय का तर्क था कि कार्यक्रम परिसर में ओलंपियनों को जगह देने के लिए यह बदलाव किए गए है।