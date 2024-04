Lok Sabha Elections 2024: कांग्रेस नेता ने दाखिल किया अपना नामांकण पत्र, कहा- वायनाड के लोगों का ख्याल मैं अपनी बहन प्रियंका की तरह रखता हूं

Congress Leader Rahul Gandi files nomination from Wayanad, Kerala: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज लोकसभा चुनाव 2024 के लिए वायनाड से नामांकण पत्र दाखिल किया। नामांकण पत्र भरने के लिए उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे।

Rahul Gandhi said, I take care of wayanad people liks my sister Priyanka Gandhi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए केरल की वायनाड लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। राहुल के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद थे। अपना नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले उन्होंने एक सार्वजनिक सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, वह वायनाड के लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा वह अपनी छोटी बहन प्रियंका गांधी के साथ करते हैं।