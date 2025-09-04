Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

चूहों के काटने से दो नवजातों की मौत को लेकर राहुल गांधी ने भाजपा सरकार पर उठाए सवाल, कहा- शर्म से सिर झुकाएं पीएम और सीएम

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पताल में चूहों के काटने से नवजातों की मौत के मामले की आलोचना की है और भाजपा सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है।

भारत

Himadri Joshi

Sep 04, 2025

Rahul Gandhi
राहुल गांधी (फोटो -एएनआई)

मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में चूहों के काटने के चलते दो नवजात शिशुओं की मौत हो गई हैं। इस मामले ने पूरे देश में सनसनी मचा दी है और सभी सरकार और प्रशासन की गैर जिम्मेदारी को लेकर नाराजगी जता रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भी इस मामले में प्रतिक्रिया सामने आई है। राहुल ने इस घटना के लिए भाजपा सरकार को दोषी बताया है और उन पर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि, यह घटना रूह कंपाने वाली है और इसके लिए पीएम मोदी और सीएम मोहन यादव को शर्म से सिर झुका लेना चाहिए।

यह दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या - राहुल गांधी

कांग्रेस नेता ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, इंदौर में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में दो नवजात शिशुओं की चूहों के काटने से मौत - यह कोई दुर्घटना नहीं, यह सीधी-सीधी हत्या है। यह घटना इतनी भयावह, अमानवीय और असंवेदनशील है कि इसे सुनकर भी रूह कांप जाए। एक मां की गोद से उसका बच्चा छिन गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार ने अपनी सबसे बुनियादी जिम्मेदारी नहीं निभाई।

राहुल ने कहा वह लाखों मां-बाप की आवाज

राहुल ने भाजपा पर आरोप लगाया कि उन्होंने हेल्थ सेक्टर को जानबूझकर प्राइवेट हाथों में सौंपा है। राहुल ने लिखा, यहां इलाज अब सिर्फ अमीरों के लिए रह गया है, और गरीबों के लिए सरकारी अस्पताल अब जीवनदायी नहीं, मौत के अड्डे बन चुके हैं। राहुल ने सरकार से सवाल किया कि जब आप नवजात बच्चों की सुरक्षा तक नहीं कर सकते, तो आपको सरकार चलाने का क्या हक़ है। पीएम मोदी और एमपी के मुख्यमंत्री को शर्म से सिर झुका लेना चाहिए। राहुल ने कहा कि, वह उन लाखों मां-बाप की तरफ से आवाज उठा रहे है जो सरकारी लापरवाही का शिकार हो रहे है और वह लोगों को उन हक दिलाने तक चुप नहीं बैठेंगे।

क्या है पूरा मामला

यह मामला इंदौर के महाराजा यशवंतराव अस्पताल का है। यहां मंगलवार और बुधवार को एनआईसीयू में भर्ती दो नवजातों को चूहों ने काट लिया था, जिसके चलते उनकी मौत हो गई थी। मासूमों के परिजनों ने इस घटना के बाद अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया था। जबकि अस्पताल अधीक्षक अशोक यादव ने कहा कि दोनों बच्चों को जन्म से गंभीर बिमारियां थी और उसी के चलते उनकी मौत हुई है। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि अस्पताल के एनआईसीयू में चूहों की समस्या है। जल्द ही यह मामला तूल पकड़ने लगा और इसकी काफी आलोचना होने लगी। इसके बाद मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने अस्पताल प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि इस मामले के दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी।

Updated on:

04 Sept 2025 03:44 pm

Published on:

04 Sept 2025 03:43 pm

Hindi News / National News / चूहों के काटने से दो नवजातों की मौत को लेकर राहुल गांधी ने भाजपा सरकार पर उठाए सवाल, कहा- शर्म से सिर झुकाएं पीएम और सीएम

