चूहों के काटने से दो नवजातों की मौत को लेकर राहुल गांधी ने भाजपा सरकार पर उठाए सवाल, कहा- शर्म से सिर झुकाएं पीएम और सीएम

यह मामला इंदौर के महाराजा यशवंतराव अस्पताल का है। यहां मंगलवार और बुधवार को एनआईसीयू में भर्ती दो नवजातों को चूहों ने काट लिया था, जिसके चलते उनकी मौत हो गई थी। मासूमों के परिजनों ने इस घटना के बाद अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया था। जबकि अस्पताल अधीक्षक अशोक यादव ने कहा कि दोनों बच्चों को जन्म से गंभीर बिमारियां थी और उसी के चलते उनकी मौत हुई है। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि अस्पताल के एनआईसीयू में चूहों की समस्या है। जल्द ही यह मामला तूल पकड़ने लगा और इसकी काफी आलोचना होने लगी। इसके बाद मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने अस्पताल प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि इस मामले के दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी।