IPS पूरन के परिवार से मिले राहुल, कहा- BJP सरकार बंद करे तमाशा, CM सैनी ने उठाया बड़ा कदम

IPS पूरन के परिवार से मिले राहुल गांधी (X)
हरियाणा के वरिष्ठ IPS अधिकारी वाई. पूरन कुमार की कथित आत्महत्या मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को चंडीगढ़ पहुंचकर दिवंगत अधिकारी के परिवार से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। मुलाकात के बाद राहुल ने केंद्र व राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि BJP सरकार को 'तमाशा' बंद कर देना चाहिए और पीड़ित परिवार से किए गए वादों को पूरा करना चाहिए। उन्होंने आरोपी अधिकारियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की, साथ ही जातिगत भेदभाव को 'समाज पर कलंक' करार दिया।
खबर अपडेट की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग