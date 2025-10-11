Patrika LogoSwitch to English

अफगान मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों की एंट्री बैन होने को लेकर राहुल गांधी ने की पीएम को घेरा

अफगान विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों के आने पर रोक को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की आलोचना की है। राहुल ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, इस तरह के भेदभाव के सामने आपकी चुप्पी आपके नारी शक्ति के नारों की खोखलापन को उजागर करती है।

2 min read

भारत

image

Himadri Joshi

Oct 11, 2025

Rahul Gandhi

राहुल गांधी (फोटो- एएनआई)

दिल्ली में अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों के आने पर रोक लगाने को का विवाद काफी तेजी से बढ़ने लगा है। एक के बाद एक विपक्षी नेता इस मामले को लेकर केंद्र सरकार को घेरते नजर आ रहे है। इसी कड़ी में अब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी इस घटना को लेकर मोदी सरकार की निंदा की है। राहुल ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला। राहुल ने कहा, प्रधानमंत्री की चुप्पी उनके नारी शक्ति नारों के खोखलेपन को उजागर करती है।

पीएम भारतीय महिलाओं के लिए खड़े होने के लिए कमजोर

राहुल ने लिखा, मिस्टर मोदी, जब आप महिला पत्रकारों को एक सार्वजनिक कार्यक्रम से बाहर करने की अनुमति देते हैं, तो आप भारत की हर महिला को यह बता रहे हैं कि आप उनके लिए खड़े होने के लिए बहुत कमजोर हैं। नेता प्रतिपक्ष ने आगे लिखा, हमारे देश में, महिलाओं को हर जगह समान भागीदारी का अधिकार है। इस तरह के भेदभाव के सामने आपकी चुप्पी आपके नारी शक्ति के नारों की खोखलापन को उजागर करती है।

प्रियंका ने पीएम से मांगा जवाब

राहुल से पहले उनकी बहन और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी 'एक्स' के जरिए पीएम से सवाल किया कि अगर भारत में महिला पत्रकारों का इस तरह अपमान होता है, तो केंद्र सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए कैसे प्रतिबद्ध है। प्रियंका ने लिखा, प्रधान मंत्री, कृपया भारत दौरे पर आए तालिबान के प्रतिनिधि की प्रेस कॉन्फ्रेंस से महिला पत्रकारों को हटाने पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें।

महिलाओं का अपमान कैसे होने दिया

प्रियंका ने आगे लिखा, अगर महिलाओं के अधिकारों को आपकी मान्यता सिर्फ एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक सुविधाजनक दिखावा नहीं है, तो हमारे देश में, जो महिलाओं की रीढ़ और गौरव है, भारत की कुछ सबसे सक्षम महिलाओं का यह अपमान कैसे होने दिया गया। प्रियंका के इस पोस्ट को टैग करते हुए राहुल गांधी ने पोस्ट शेयर किया था।

केंद्र ने भूमिका से किया इनकार

हालांकि, केंद्र ने मुत्तकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों पर 'प्रतिबंध' लगाने में अपनी किसी भी भूमिका से इनकार किया है। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने स्पष्ट किया कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के निमंत्रण मुंबई स्थित अफगानिस्तान के महावाणिज्य दूत द्वारा अफगान मंत्री की यात्रा के लिए दिल्ली स्थित चुनिंदा पत्रकारों को भेजे गए थे। सूत्रों के अनुसार, अफगान दूतावास का परिसर भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

Updated on:

11 Oct 2025 03:13 pm

Published on:

11 Oct 2025 03:07 pm

Hindi News / National News / अफगान मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों की एंट्री बैन होने को लेकर राहुल गांधी ने की पीएम को घेरा

बड़ी खबरें

राष्ट्रीय

साहब हम जिंदा है… बिहार वोटर लिस्ट में चुनाव आयोग ने 5 लोगों को मृत किया घोषित

राष्ट्रीय

औरंगाबाद की सोन नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा, 2 की मौत और 4 लापता

Bihar boat accident
समाचार

ChatGPT से होगा UPI पेमेंट, NPCI ने दिया बड़ा अपडेट

राष्ट्रीय

‘झूठी खबरें फैलाई तो केस कर दूंगा’, CM पोस्ट को लेकर पूछे गए सवाल पर भड़क उठे कांग्रेस के कद्दावर नेता

DK Shivkumar
राष्ट्रीय

पश्चिम बंगाल में फिर मेडिकल छात्रा के साथ हुई हैवानियत, कॉलेज परिसर के पास हुआ गैंगरेप

राष्ट्रीय
