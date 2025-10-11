अफगान मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों की एंट्री बैन होने को लेकर राहुल गांधी ने की पीएम को घेरा

दिल्ली में अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों के आने पर रोक लगाने को का विवाद काफी तेजी से बढ़ने लगा है। एक के बाद एक विपक्षी नेता इस मामले को लेकर केंद्र सरकार को घेरते नजर आ रहे है। इसी कड़ी में अब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी इस घटना को लेकर मोदी सरकार की निंदा की है। राहुल ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला। राहुल ने कहा, प्रधानमंत्री की चुप्पी उनके नारी शक्ति नारों के खोखलेपन को उजागर करती है।