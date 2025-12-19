19 दिसंबर 2025,

राष्ट्रीय

क्या सरकार ने मनरेगा योजना भ्रष्टाचार के कारण बंद की? अमित मालवीय ने किया बड़ा खुलासा

NREGA Scheme Corruption: लोकसभा में वीबी-जी राम जी (रोजगार गारंटी) बिल के पास होने के बाद सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस शुरू हो गई है। हाल ही में राहुल गांधी के आरोपों के बाद BJP आई-टी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने बड़ा खुलासा किया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Kuldeep Sharma

Dec 19, 2025

Amit Malviya reply to Rahul Gandhi

राहुल गांधी के आरोपों के बाद BJP आई-टी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने बड़ा खुलासा किया (Photo-IANS)

Rahul Gandhi vs Amit Malviya: लोकसभा से पास हुआ वीबी-जी राम जी बिल अब एक नया राजनीति मोड़ ले रहा है। बिल के पास होते ही जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। एक ओर सत्तापक्ष नए बिल को विकसित भारत की सफलता के लिए जरूरी बता रहा है, तो दूसरी ओर विपक्ष इस बिल को सरकार की चालाकी का नाम दे रहा है। हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नया बिल पारित होने पर सरकार की तीखी आलोचना की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि यह बिल पर्याप्त जांच किए बिना ही पारित किया गया है।

आरोपों का जवाब देते हुए, BJP के आई-टी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने योजना के राजनीतिक दुरुपयोग का हवाला देते हुए पलटवार किया।

पर्याप्त जांच के बिना बिल पारित, राहुल गांधी

राहुल गांधी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि यह नया बिल मजदूरों की मोल-भाव करने की शक्ति को कमजोर करता है। साथ ही यह उनके रोजगार को भी सीमित करता है। साथ ही उन्होंने दलितों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि नया बिल महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और अन्य हाशिए पर रहने वाले समुदायों को असमान रूप से नुकसान पहुंचाएगा।
राहुल गांधी ने विपक्ष द्वारा की गई मांग पर कहा कि सत्तापक्ष ने पर्याप्त जांच के बिना ही बिल को संसद में पारित किया है। इसकी मैं कड़ी आलोचना करता हूं। राहुल ने आगे कहा कि सत्तापक्ष ने इस बिल को स्थायी समिति को भेजने के लिए विपक्ष द्वारा की गई मांगों को भी खारिज कर दिया है।

अमित मालवीय ने किया पलदवार

राहुल गांधी की पोस्ट के बाद, BJP के आई-टी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि NREGA योजना भले ही नेक इरादे से शुरू की गई हो, लेकिन यह योजना लंबे समय से भ्रष्टाचार, मजदूरी भुगतान में देरी, घटिया गुणवत्ता वाली संपत्तियों और सीमित दीर्घकालिक आर्थिक प्रभाव जैसी समस्याओं से ग्रस्त है।
साथ ही उन्होंने कहा कि वीबी-जी राम जी (VB-G RAM G) बिल को ग्रामीण रोजगार को मजबूत करने और साथ ही मौजूदा कमियों को दूर करने के लिए डिजाइन किया गया है। मालवीय ने कहा कि यह नई योजना अल्पकालिक मजदूरी वितरण के बजाय टिकाऊ, ग्राम-स्तरीय संपत्ति निर्माण पर केंद्रित है।

रोजगार की गारंटी रहेगी बरकरार

वीबी-जी राम जी (VB-G RAM G) बिल को संसद में पेश करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि सरकार द्वारा लाया गया यह बिल मजदूरों की रोजगार गारंटी को सुरक्षित रखेगा। साथ ही यह बिल ग्रामीण के विकास में भागीदारी निभाएगा।

बता दें कि संसद ने विपक्षी दलों के विरोध के बीच वीबी-जी राम जी (VB-G RAM G) बिल को ध्वनि मत से पारित कर दिया है। विपक्षी दलों ने इस बिल के खिलाफ संसद परिसर में संविधान सदन के बाहर धरना प्रदर्शन किया था।

क्या आंगनवाड़ी महिला वर्कर्स को मिल सकता है दोगुना मानदेय? सोनिया गांधी ने संसद में उठाया मुद्दा
राष्ट्रीय
soniya gandhi on anganwadi workers

Published on:

19 Dec 2025 03:29 pm

Hindi News / National News / क्या सरकार ने मनरेगा योजना भ्रष्टाचार के कारण बंद की? अमित मालवीय ने किया बड़ा खुलासा

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

'10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती', असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: 'हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं', पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना
