क्या सरकार ने मनरेगा योजना भ्रष्टाचार के कारण बंद की? अमित मालवीय ने किया बड़ा खुलासा

राहुल गांधी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि यह नया बिल मजदूरों की मोल-भाव करने की शक्ति को कमजोर करता है। साथ ही यह उनके रोजगार को भी सीमित करता है। साथ ही उन्होंने दलितों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि नया बिल महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और अन्य हाशिए पर रहने वाले समुदायों को असमान रूप से नुकसान पहुंचाएगा।

राहुल गांधी ने विपक्ष द्वारा की गई मांग पर कहा कि सत्तापक्ष ने पर्याप्त जांच के बिना ही बिल को संसद में पारित किया है। इसकी मैं कड़ी आलोचना करता हूं। राहुल ने आगे कहा कि सत्तापक्ष ने इस बिल को स्थायी समिति को भेजने के लिए विपक्ष द्वारा की गई मांगों को भी खारिज कर दिया है।