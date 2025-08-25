राहुल गांधी की करीबी सईदा हमीद का बयान वोट चोरी अभियान को कर सकता फुस्स!, बीजेपी ने किया पलटवार

Saeeda Hameed Statement: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) इन दिनों बिहार दौरे पर हैं। वह वोटर अधिकार रैली के तहत बिहार के गांव-गांव में घूमकर वोट चोरी की बात कह रहे हैं। उनके निशाने पर चुनाव आयोग और केंद्र की NDA सरकार है। विपक्ष का आरोप है कि घुसपैठियों की बात कहकर अवैध तरीके से लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काटा गया है, लेकिन राहुल गांधी की करीबी सईदा हमीद का बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर दिया गया बयान कांग्रेस के सियासी नैरेटिव को तगड़ा डेंट पहुंचा सकती है, क्योंकि बिहार के सीमांचल इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठिये एक गंभीर मुद्दा है।