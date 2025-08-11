राहुल-प्रियंका की हिरासत पर बीजेपी सांसद का बयान – एक व्यक्ति की मूर्खता की वजह से देश का नुकसान नहीं होने देंगे

विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर पक्षपात करने और वोट चोरी जैसे आरोप लगा रहा है। इसी कड़ी में आज नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने संसद से निर्वाचन आयोग के मुख्यालय तक विरोध मार्च आयोजित किया था। बिना अनुमति के मार्च आयोजन करने के चलते दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई सांसदों को हिरासत में ले लिया है। इसके बाद अब केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री और भाजपा सांसद किरेन रिजिजू का इस मामले में बयान सामने आया है। सांसद रिजिजू ने कहा है कि, विपक्ष ने पहले ही देश का बहुत समय बर्बाद कर दिया है लेकिन अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। एक व्यक्ति की मूर्खता और एक परिवार की वजह से से देश का नुकसान नहीं होने देंगे।