राहुल-प्रियंका की हिरासत पर बीजेपी सांसद का बयान – एक व्यक्ति की मूर्खता की वजह से देश का नुकसान नहीं होने देंगे

विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर पक्षपात करने और वोट चोरी जैसे आरोप लगा रहा है। इसी कड़ी में आज नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने संसद से निर्वाचन आयोग के मुख्यालय तक विरोध मार्च आयोजित किया था। बिना अनुमति के मार्च आयोजन करने के चलते दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई सांसदों को हिरासत में ले लिया है। इसके बाद अब केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री और भाजपा सांसद किरेन रिजिजू का इस मामले में बयान सामने आया है। सांसद रिजिजू ने कहा है कि, विपक्ष ने पहले ही देश का बहुत समय बर्बाद कर दिया है लेकिन अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। एक व्यक्ति की मूर्खता और एक परिवार की वजह से से देश का नुकसान नहीं होने देंगे।
संसदीय मामलों के मंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने बहुत समय बर्बाद किया है। अब हम देश और संसद का समय और बर्बाद नहीं होने देंगे। सरकार महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करना चाहती है और आज हम लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इन विधेयकों को पारित करेंगे। रिजिजू ने आगे कहा, एक व्यक्ति की मूर्खता और एक परिवार की वजह से देश इतना नुकसान नहीं झेल सकता है।
भाजपा सांसद ने आगे कहा कि, कई विपक्षी सांसदों ने भी यह कहा है कि वे लाचार हैं और उनके नेता उन्हें जबरदस्ती हंगामा करने के लिए कहते हैं। हर दिन हम देश और संसद का समय एक मुद्दे पर बर्बाद नहीं होने देंगे। इसलिए, हम महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करेंगे। बता दे कि मानसून सत्र के 16वें दिन हंगामें के चलते दोपहर दो बजे तक लोकसभा स्थगित कर दी गई थी। इसके बाद 250 से अधिक विपक्षी सांसदों ने वोट बचाओ का बैनर लेकर चुनाव आयोग कार्यालय तक विरोध मार्च शुरू कर दिया। लेकिन इस मार्च की अनुमति नहीं ली गई थी जिसके चलते दिल्ली पुलिस ने सांसदों को हिरासत में ले लिया।