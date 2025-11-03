दिल्ली में रेलवे इंजीनियर की कार में मिला शव, CCTV से खुला सनसनीखेज राज़

दिल्ली में बिहार के युवक की मौत (File Photo)
दिल्ली के व्यस्त आनंद विहार रेलवे स्टेशन के पास एक दिल दहला देने वाली घटना ने इलाके में सनससनी फैला दी है। यहां एक रेलवे इंजीनियर की अनलॉक कार में बिहार के 28 वर्षीय युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शुरुआती जांच में पता चला है कि युवक की मौत दम घुटने से हुई, जो कार के अंदर फंस जाने के कारण बनी। सीसीटीवी फुटेज ने इस घटना का पूरा राज खोल दिया है, जो बेहद चौंकाने वाला है।
घटना 31 अक्टूबर को घटी, जब बिहार के पूर्णिया जिले के बकरा गांव निवासी जावेद आनंद विहार स्टेशन पर बिहार लौटने के लिए पहुंचा था। जावेद पेशे से राजमिस्त्री (मजदूर) था और करीब पांच महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। बिहार विधानसभा चुनाव में उसके गांव में 11 नवंबर को वोटिंग थी, इसलिए वह वोट डालने घर लौट रहा था।
पुलिस के अनुसार, रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) गुरु प्रताप ने सुबह करीब 10:49 बजे अपनी कार को स्टेशन के पास पार्क किया और बिना ताला लगाए ऑफिस चले गए। लगभग आधे घंटे बाद, सुबह 11:22 बजे, जावेद स्टेशन की भीड़ से बचने के इरादे से कार के अंदर घुस गया और पिछली सीट पर आराम से बैठ गया। उस वक्त कार का ताला बंद नहीं था, इसलिए वह अंदर घुसने में सफल रहा।
दोपहर करीब 1:50 बजे इंजीनियर का एक कर्मचारी कार से लंचबॉक्स लेने आया। अनजाने में उसने कार लॉक कर दी, बिना यह जाने कि अंदर कोई मौजूद है। इसके बाद जावेद कार में कैद हो गया। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि दोपहर 1:54 से 3:13 बजे तक वह बेचैनी से हिलता-डुलता रहा और दरवाजे खोलने की नाकाम कोशिश करता रहा। लेकिन बाहर किसी को उसकी हलचल का अंदाजा नहीं हुआ।
शाम करीब 5:34 बजे जब इंजीनियर गुरु प्रताप कार लौटे, तो उन्होंने पिछली सीट पर जावेद को बेहोश पड़ा देखा। घबरा गए इंजीनियर ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। 7:30 बजे मौके पर पहुंची जीआरपी (गवर्नमेंट रेलवे पुलिस) ने शव बरामद किया। जावेद के पास से उसका बैग, मोबाइल फोन और कपड़े मिले, लेकिन शरीर पर कोई चोट या हिंसा के निशान नहीं थे।
जीटीबी अस्पताल में कराए गए पोस्टमॉर्टम में डॉक्टरों ने पुष्टि की कि जावेद की मौत दम घुटने (सफोकेशन) से हुई। कार में हवा की कमी और गर्मी के कारण वह कुछ घंटों में बेहोश हो गया और अंततः जान से हाथ धो बैठा। पुलिस ने संदिग्ध मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन फिलहाल कोई आपराधिक साजिश का पता नहीं चला है।
आनंद विहार जीआरपी थाने के एक अधिकारी ने बताया, "यह एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा लगता है। जावेद स्टेशन पर भीड़ से परेशान होकर कार में शरण लेने की कोशिश में फंस गया। कर्मचारी को अंदर किसी के होने का किंचित अंदेशा भी नहीं था।" पुलिस ने लोगों से अपील की है कि स्टेशन क्षेत्र में वाहन पार्क करते समय ताला अवश्य लगाएं और अजनबियों को वाहनों में घुसने से रोकें।
