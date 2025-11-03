दिल्ली में रेलवे इंजीनियर की कार में मिला शव, CCTV से खुला सनसनीखेज राज़

दिल्ली के व्यस्त आनंद विहार रेलवे स्टेशन के पास एक दिल दहला देने वाली घटना ने इलाके में सनससनी फैला दी है। यहां एक रेलवे इंजीनियर की अनलॉक कार में बिहार के 28 वर्षीय युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शुरुआती जांच में पता चला है कि युवक की मौत दम घुटने से हुई, जो कार के अंदर फंस जाने के कारण बनी। सीसीटीवी फुटेज ने इस घटना का पूरा राज खोल दिया है, जो बेहद चौंकाने वाला है।