बिहार को रेलवे की सौगात, रेल मंत्री ने 7 नई ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी

7 नई ट्रेनों की शुरुआत (ANI)
नवरात्रि के मौके पर भारतीय रेलवे ने बिहार के लिए एक बड़ा पुरस्कार दिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सात नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें तीन अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं। इनमें से दो टुकड़े-चारला जंक्शन, तीन-मदार जंक्शन और एक-एक रेलवे स्टेशन के बीच चलने वाली अमृत भारत ट्रेनें हैं, जो बिहार के रेल नेटवर्क को और मजबूत करती हैं।
रेल मंत्री ने अपने बिहार में रेलवे के विकास कार्यों पर जोर देते हुए इसे 'जीएसटी बचत उत्सव' से जोड़ा। उन्होंने कहा, "नवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार को सात नई मूर्तियां का उपहार दिया गया है, जिसमें तीन अमृत भारत और चार रेलगाड़ियां शामिल हैं। यह बिहार के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।"
वैष्णव ने छठ पूजा के लिए विशेष व्यवस्था की भी घोषणा की। उन्होंने बताया कि छठ पूजा के दौरान बिहार के लिए 12,000 स्पेशल ट्रेनों की बुकिंग की गई है, जिसमें 150 रिजर्व ट्रेनें भी शामिल हैं।
रेल मंत्री ने बिहार में रेलवे के रेस्तरां स्टेशनों के विकास पर प्रकाश डालते हुए कहा, "पिछले कुछ वर्षों में बिहार में 1,899 किमी नई रेल लाइन की योजना बनाई गई है और एक करोड़ रुपये की रेल परियोजना चल रही है। वंदे भारत और नमो भारत जैसी ट्रेनों की बिहार में नई गति योजनाएं जारी की गई हैं।"
