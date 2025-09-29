बिहार को रेलवे की सौगात, रेल मंत्री ने 7 नई ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी

नवरात्रि के मौके पर भारतीय रेलवे ने बिहार के लिए एक बड़ा पुरस्कार दिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सात नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें तीन अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं। इनमें से दो टुकड़े-चारला जंक्शन, तीन-मदार जंक्शन और एक-एक रेलवे स्टेशन के बीच चलने वाली अमृत भारत ट्रेनें हैं, जो बिहार के रेल नेटवर्क को और मजबूत करती हैं।