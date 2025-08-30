वंदेभारत के यात्रियों को खास तोहफा, खाने से जुड़ी किसी भी शिकायत का मिलेगा ऑनस्पॉट हल

रेलवे का यह कदम लंबे समय से यात्रियों की उन शिकायतों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, जिनमें साफ-सफाई, ज्यादा कीमत वसूलने और खाने की क्वालिटी पर सवाल उठते रहे हैं। पहले भी आईआरसीटीसी ने बेस किचन में सीसीटीवी कैमरे लगाकर निगरानी शुरू की थी, लेकिन अब एक कदम आगे बढ़ाते हुए हाई-फ्रिक्वेंसी कैमरे और आधुनिक मॉनिटरिंग सिस्टम दिल्ली स्थित कंट्रोल रूम से जोड़े गए हैं। इसकी मदद से अधिकारियों और आईआरसीटीसी की टीम को रियल-टाइम में किचन से लेकर ट्रेन की ट्रे तक हर प्रक्रिया पर नजर रखने की सुविधा मिलेगी।