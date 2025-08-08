Rain warning: आसमान से बरसेगी आफत, 8-9-10 अगस्त को इन जगहों पर होगी भारी बारिश

Heavy Rainfall Alert India August 2025: देश में कई जगह भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार में भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग (IMD rain alert) के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा (Heavy Rainfall Alert India August 2025)और कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावना है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर के राज्यों में अगले 3 दिनों के दौरान तेज से बहुत तेज बारिश की संभावना है। यहां पर नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। पर्यटक भी घूमने जाने ( Tourism) से पहले देख लें कि कहां जाना उनके लिए उपयुक्त है और कहां जाना खतरनाक है।