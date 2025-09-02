Rain Alert: पंजाब-हरियाणा समेत देश के कई हिस्सों में 2,3,4 और 5 सितंबर के लिए रेड अलर्ट जारी, दिल्ली में यमुना उफान पर

राजधानी दिल्ली भी बारिश के प्रकोप की चपेट में आ गई है। यहां लगातार भारी बारिश हो रही है जिसके चलते आम जीवन में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच लगातार हो रही बारिश के चलते मंगलवार सुबह यमुना नदी के जलस्तर ने भी खतरे के स्तर को पार कर लिया है। यमुना में खतरे का स्तर 205.33 मीटर है लेकिन मंगलवार सुबह यह नदी 205.68 मीटर पर बह रही थी, जो कि खतरे के निशान से काफी ऊपर है। इसके चलते दिल्ली हाई अलर्ट पर है और यमुना के डूब क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। वहीं राज्य के स्कूलों को भी मंगलवार को ऑनलाइन क्लास आयोजित करने के आदेश दिए गए है। हालांकि सीएम रेखा गुप्ता ने विश्वास दिलाया है कि दिल्ली सरकार हर तरह की विपदा से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। आने वाले दो दिनों के लिए दिल्ली में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।