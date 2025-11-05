सब्जीवाले की चमकी किस्मत: दोस्त से मांगे 500 रुपए उधार, 11 करोड़ की लगी लॉटरी

अमित, जो रोज सुबह 5 बजे से शाम तक सड़कों पर आलू-प्याज और टमाटर की ठेला लगाकर गुजारा करते थे, ने बताया कि यह उनकी जिंदगी का पहला लॉटरी टिकट था। "मैं तो कभी लॉटरी के बारे में सोचता भी नहीं था। मुकेश के साथ पंजाब के मोगा जाते वक्त बठिंडा में चाय पीने रुके थे। वहां लॉटरी स्टॉल दिखा, तो मुकेश ने कहा, 'तू भगवान पर इतना विश्वास करता है, एक टिकट ले ले।' मेरे पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने ही 500 रुपये दिए। घर लौटकर टिकट बैग में रख दिया था।