राजनाथ सिंह का चौंकाने वाला बयान, पब्लिक फंड से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे नेहरू

राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया कि सरदार पटेल के निधन के बाद जब जनता ने उनके स्मारक के लिए धन एकत्र किया, तो नेहरू ने वह राशि गांवों में कुएं और सड़कों पर खर्च करने को कहा। सिंह ने इसे “ढोंग” करार देते हुए कहा कि कुएं और सड़कें बनाना तो खुद सरकार का दायित्व होता है। रक्षा मंत्री ने यहां तक कहा कि “नेहरू ने खुद को भारत रत्न दिया, लेकिन उसी समय सरदार पटेल को यह सम्मान क्यों नहीं दिया गया?”