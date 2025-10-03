झारखंड में राज्यसभा सांसद आदित्य साहू संभालेंगे कार्यकारी अध्यक्ष की कमान, BJP ने सौंपी जिम्मेदारी

आदित्य साहू, जो रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड के कुच्चू गांव के निवासी हैं, पिछले दो दशक से अधिक समय से भाजपा से जुड़े हुए हैं। वे वैश्य समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, जहां भाजपा की मजबूत पकड़ रही है। साहू ने पार्टी में उपाध्यक्ष, महामंत्री समेत कई प्रमुख पदों पर जिम्मेदारी निभाई है। 61 वर्षीय साहू शिक्षण क्षेत्र से जुड़े रहे हैं और 2019 तक राम टहल चौधरी कॉलेज में व्याख्याता के रूप में कार्यरत थे। जुलाई 2022 में उन्हें झारखंड से राज्यसभा सदस्य चुना गया था।