झारखंड में राज्यसभा सांसद आदित्य साहू संभालेंगे कार्यकारी अध्यक्ष की कमान, BJP ने सौंपी जिम्मेदारी

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने झारखंड इकाई में महत्वपूर्ण संगठनात्मक बदलाव करते हुए राज्यसभा सांसद आदित्य साहू को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह नियुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के निर्देश पर की गई है, और इसका आधिकारिक पत्र राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह के हस्ताक्षर से जारी किया गया।
आदित्य साहू, जो रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड के कुच्चू गांव के निवासी हैं, पिछले दो दशक से अधिक समय से भाजपा से जुड़े हुए हैं। वे वैश्य समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, जहां भाजपा की मजबूत पकड़ रही है। साहू ने पार्टी में उपाध्यक्ष, महामंत्री समेत कई प्रमुख पदों पर जिम्मेदारी निभाई है। 61 वर्षीय साहू शिक्षण क्षेत्र से जुड़े रहे हैं और 2019 तक राम टहल चौधरी कॉलेज में व्याख्याता के रूप में कार्यरत थे। जुलाई 2022 में उन्हें झारखंड से राज्यसभा सदस्य चुना गया था।
इस नियुक्ति से पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रवींद्र कुमार राय को हटाया गया है, जिन्हें पिछले साल अक्टूबर में झारखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, रवींद्र राय को जल्द ही कोई अन्य महत्वपूर्ण संगठनात्मक दायित्व दिया जा सकता है।
यह बदलाव भाजपा की झारखंड इकाई को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है, खासकर 2026 के लोकसभा चुनाव और आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए। पार्टी के संगठनात्मक स्तर पर यह फेरबदल राज्य में विपक्षी दलों के खिलाफ रणनीति को तेज करने का प्रयास माना जा रहा है।
