Raksha Bandhan: पीएम मोदी के स्कूली छात्राओं ने बांधी राखी, देखें तस्वीरें

Raksha Bandhan: देश भर में शनिवार को राखी (Rakhi 2025) का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। दिल्ली के 7, लोक कल्याण मार्ग स्थित पीएम आवास पर भी राखी का त्योहार मनाया गया, जहां विभिन्न स्कूलों की छात्राओं ने पीएम मोदी (PM Modi) की कलाई में राखी बांधी। इस दौरान पीएम मोदी बच्चियों के साथ खेलते भी नजर आए। इस दौरान पीएम ने सभी स्कूली छात्राओं का स्वागत किया।
बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को राखी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- "सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की अनेकानेक शुभकामनाएं।"
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने भी देशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई दी है। एक्स पर बहन प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) के साथ फोटो शेयर करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लिखा- सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं भाई-बहनों के प्यार और स्नेह का यह बंधन और गहरा होता रहे।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- रक्षाबंधन के पावन अवसर पर, मैं भारत और विदेश में रहने वाले सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। वहीं राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति ने स्कूलों और संगठनों के बच्चों और छात्रों के साथ रक्षाबंधन मनाया।
भारतीय सेना की दक्षिणी कमान के जवानों को भी बच्चियों ने राखी बांधी। दक्षिणी कमान ने 'एक्स' पर लिखा- रक्षाबंधन के पावन अवसर पर, संस्कृति फाउंडेशन के स्वयंसेवकों और बच्चों ने बाइसन डिवीजन के सैनिकों को राखी बांधी और इस बात की पुष्टि की कि हमारे सैनिक कभी भी अपने परिवार से दूर नहीं होते। हम इस हार्दिक समर्पण, सम्मान और स्नेह के बंधन को बहुत महत्व देते हैं जो राष्ट्र निर्माण में सेवा और योगदान के हमारे संकल्प को और मजबूत करता है।