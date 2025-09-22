मुश्किल में फंसे एक्टर रणबीर कपूर, इस फिल्म के सीन को लेकर NHRC ने भेजा नोटिस

NHRC सदस्य प्रियांक ने कहा- हमें लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी नाम की एक ऑर्गनाइजेशन ने हमें सीरीज के खिलाफ शिकायत की है। इसमें बताया गया है कि नेटफ्लिक्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर चल रही 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' सीरिज के एक एपिसोड में एक्टर रणबीर कपूर ई-सिगरेट पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस शिकायत में आरोप लगाया गया कि यह सीन युवाओं को ई-सिगरेट पीने के लिए इंस्पायर कर रहा है। इस शिकायत की हमने जांच की और पाया कि भारत में ई-सिगरेट निषेध अधिनियम के तहत, कोई भी शख्स ई-सिगरेट को प्रमोट नहीं कर सकता है। जिसके बाद हमने मुंबई पुलिस कमिशनर को इस मामले में एक नोटिस जारी किया।