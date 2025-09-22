Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

मुश्किल में फंसे एक्टर रणबीर कपूर, इस फिल्म के सीन को लेकर NHRC ने भेजा नोटिस

द बैड्स ऑफ बॉलीवुड सीरीज में ऑनस्क्रीन बैन की गई इलेक्ट्रिक सिगरेट पीने को लेकर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने रणबीर कपूर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

भारत

Himadri Joshi

Sep 22, 2025

NHRC send notice to Ranbir kapoor
NHRC ने रणबीर कपूर को नोटिस भेजा (फोटो - एएनआई)

बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। दरअसल, हाल ही रिलीज हुई शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की वेब सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ में रणबीर कपूर ने एक छोटा सा कैमियो रोल किया था। इस दौरान उनका किरदार स्क्रीन पर ई-सिगरेट (E-Cigarette) पीते हुए दिखाया गया। गौरतलब है कि भारत में ई-सिगरेट के इस्तेमाल और प्रचार पर बैन है। इसी को आधार बनाकर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (NHRC) ने इस सीन को गंभीरता से लेते हुए मुंबई पुलिस को नोटिस भेजा है।

कंगना रनौत को किसान आंदोलन पर टिप्पणी करना पड़ रहा भारी, बंठिडा की कोर्ट ने फिर भेजा समन
राष्ट्रीय
Kangana Ranaut summoned by Bathinda court

प्रोडक्शन हाउस और नेटफ्लिक्स के खिलाफ भी नोटिस

22 सितंबर 2025 को भेजे गए इस नोटिस के बारे में बात करते हुए NHRC के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने बताया कि उन्होंने इस सीन को लेकर रणबीर कपूर के साथ साथ प्रोडक्शन हाउस और नेटफ्लिक्स के खिलाफ भी मामला दर्ज करने की अपील की है। फिल्म में बिना किसी चेतावनी या डिस्क्लेमर के ई-सिगरेट का इस्तेमाल दिखाया गया जिसे लेकर NHRC ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव को भी पत्र लिखा है। इस पत्र में सीरीज के इस सीन पर रोक लगाने की मांग की गई है।

NHRC को फिल्म के सीन के खिलाफ मिली थी शिकायत

NHRC सदस्य प्रियांक ने कहा- हमें लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी नाम की एक ऑर्गनाइजेशन ने हमें सीरीज के खिलाफ शिकायत की है। इसमें बताया गया है कि नेटफ्लिक्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर चल रही 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' सीरिज के एक एपिसोड में एक्टर रणबीर कपूर ई-सिगरेट पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस शिकायत में आरोप लगाया गया कि यह सीन युवाओं को ई-सिगरेट पीने के लिए इंस्पायर कर रहा है। इस शिकायत की हमने जांच की और पाया कि भारत में ई-सिगरेट निषेध अधिनियम के तहत, कोई भी शख्स ई-सिगरेट को प्रमोट नहीं कर सकता है। जिसके बाद हमने मुंबई पुलिस कमिशनर को इस मामले में एक नोटिस जारी किया।

