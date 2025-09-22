मुश्किल में फंसे एक्टर रणबीर कपूर, इस फिल्म के सीन को लेकर NHRC ने भेजा नोटिस

बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। दरअसल, हाल ही रिलीज हुई शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की वेब सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ में रणबीर कपूर ने एक छोटा सा कैमियो रोल किया था। इस दौरान उनका किरदार स्क्रीन पर ई-सिगरेट (E-Cigarette) पीते हुए दिखाया गया। गौरतलब है कि भारत में ई-सिगरेट के इस्तेमाल और प्रचार पर बैन है। इसी को आधार बनाकर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (NHRC) ने इस सीन को गंभीरता से लेते हुए मुंबई पुलिस को नोटिस भेजा है।
22 सितंबर 2025 को भेजे गए इस नोटिस के बारे में बात करते हुए NHRC के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने बताया कि उन्होंने इस सीन को लेकर रणबीर कपूर के साथ साथ प्रोडक्शन हाउस और नेटफ्लिक्स के खिलाफ भी मामला दर्ज करने की अपील की है। फिल्म में बिना किसी चेतावनी या डिस्क्लेमर के ई-सिगरेट का इस्तेमाल दिखाया गया जिसे लेकर NHRC ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव को भी पत्र लिखा है। इस पत्र में सीरीज के इस सीन पर रोक लगाने की मांग की गई है।
NHRC सदस्य प्रियांक ने कहा- हमें लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी नाम की एक ऑर्गनाइजेशन ने हमें सीरीज के खिलाफ शिकायत की है। इसमें बताया गया है कि नेटफ्लिक्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर चल रही 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' सीरिज के एक एपिसोड में एक्टर रणबीर कपूर ई-सिगरेट पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस शिकायत में आरोप लगाया गया कि यह सीन युवाओं को ई-सिगरेट पीने के लिए इंस्पायर कर रहा है। इस शिकायत की हमने जांच की और पाया कि भारत में ई-सिगरेट निषेध अधिनियम के तहत, कोई भी शख्स ई-सिगरेट को प्रमोट नहीं कर सकता है। जिसके बाद हमने मुंबई पुलिस कमिशनर को इस मामले में एक नोटिस जारी किया।