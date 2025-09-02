सोना तस्करी मामले में जेल की सजा काट रही अभिनेत्री रान्या राव पर 102 करोड़ रुपये का जुर्माना

इस बात की पुष्टि हो गई है कि मामले के दूसरे आरोपी तरुण राजू ने 67.6 किलोग्राम सोने की तस्करी की थी। इसके दंड स्वरूप डीआरआई ने राजू पर 62 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इनके अलावा साहिल जैन और भरत जैन नामक अन्य आरोपियों को 63.61 किलोग्राम सोने की तस्करी का दोषी पाया गया है और इसके लिए उन पर 53 -53 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना भरने के बाद भी यह आरोपी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि इनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही अब भी जारी रहेगी। डीआरआई ने इस मामले में त्वरित जांच पूरी कर ली है और वसूली के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।