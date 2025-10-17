कॉलेज बाथरूम में छात्रा को घसीट कर ले गया सहपाठी फिर किया उसका रेप, बाद में फोन कर पूछा…

कर्नाटक के बेंगलुरु में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां साउथ बेंगलुरु में स्थिती एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले एक 21 वर्षीय छात्र ने कैंपस के बाथरूम में अपनी सहपाठी का रेप कर दिया। आरोपी की पहचान जीवन गौड़ा के रूप में हुई है और वह छठे सेमेस्टर में पढ़ता है। पुलिस ने मामले पर कार्रवाई करते हुए बुधवार को गौड़ा को गिरफ्तार कर लिया और अब उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एफआईआर के मुताबिक, रेप के बाद आरोपी ने पीड़िता को फोन कर पूछा

था कि क्या तुम्हें पिल्स (दवाइयां) चाहिए है।