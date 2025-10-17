Patrika LogoSwitch to English

कॉलेज बाथरूम में छात्रा को घसीट कर ले गया सहपाठी फिर किया उसका रेप, बाद में फोन कर पूछा…

बेंगलुरु के एक कॉलेज में एक 21 वर्षीय युवक ने अपनी क्लासमेट का रेप कर दिया। युवक ने काम के बहाने पीड़िता को बिल्ड़िंग की सातवीं मंजिल पर बुलाया फिर वहां उसे जबरदस्ती बाथरूम में ले गया और उसका रेप किया।

2 min read

भारत

image

Himadri Joshi

Oct 17, 2025

Rape News

कॉलेज कैंपस में छात्रा के साथ हुआ रेप (प्रतीकात्मक तस्वीर)

कर्नाटक के बेंगलुरु में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां साउथ बेंगलुरु में स्थिती एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले एक 21 वर्षीय छात्र ने कैंपस के बाथरूम में अपनी सहपाठी का रेप कर दिया। आरोपी की पहचान जीवन गौड़ा के रूप में हुई है और वह छठे सेमेस्टर में पढ़ता है। पुलिस ने मामले पर कार्रवाई करते हुए बुधवार को गौड़ा को गिरफ्तार कर लिया और अब उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एफआईआर के मुताबिक, रेप के बाद आरोपी ने पीड़िता को फोन कर पूछा
था कि क्या तुम्हें पिल्स (दवाइयां) चाहिए है।

10 अक्टूबर को हुई घटना, 15 को दर्ज कराई एफआईआर

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना 10 अक्टूबर को हुई थी, जबकि पीड़िता ने घटना के पांच दिन बाद 15 अक्टूबर को पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता भी इसी कॉलेज में पढ़ती है और सातवें सेमेस्टर की छात्रा है। पुलिस के अनुसार, गौड़ा और पीड़ित एक-दूसरे को जानते थे और पहले क्लासमेट थे। लेकिन बाद में गौड़ा कुछ विषयों में फेल होने की वजह से शैक्षणिक वर्ष में पीछे रह गया।

आरोपी ने पीड़िता को बिल्डिंग की सातवीं मंजिल पर बुलाया

घटना के दिन पीड़ित गौड़ा से कुछ सामान लेने की वजह से मिली थी। लंच ब्रेक के दौरान, कथित तौर पर गौड़ा ने उसे कई बार फोन किया और उसे आर्किटेक्चर ब्लॉक के पास सातवीं मंजिल पर मिलने के लिए कहा। दोपहर करीब 1:30 बजे से 1:50 बजे के बीच जब पीड़िता वहां पहुंची, तो आरोपी ने उसे जबरदस्ती किस करने लगा। इसके बाद पीड़िता लिफ्ट के जरिए वहां से निकल गई तो आरोपी ने छठी मंजिल तक उसका पीछा किया। इसके बाद वह पीड़िता को घसीट कर पुरुषों के शौचालय में ले गया और उसका रेप किया।

पीड़िता का फोन छीन लिया

पीड़िता ने बताया कि, गौड़ा ने शौचालय का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था और उसका फोन भी छीन लिया था। पीड़िता के अनुसार, इस घटना के बाद भी गौड़ा ने पीड़िता को फोन किया और उससे पूछा कि क्या तुम्हें पिल्स चाहिए है। इस घटना के बाद पीड़िता डर गई और उसने किसी को इसके बारें में नहीं बताया। लेकिन बाद में उसने हिम्मत जुटा कर अपने माता पिता को पूरी घटना के बारे में बताया और उन्होंने उसे थाने ले जाकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 के तहत मामला दर्ज

एफआईआर के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 (मुख्य रूप से बलात्कार) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर के न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने बताया कि, कॉलेज में जहां यह घटना हुई वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगे थे, जिसकी वजह से सबूत इकट्ठा करने में मुश्किल आ रही है। पुलिस फ़ोरेंसिक और डिजिटल सबूतों की मदद से मामले की जांच कर रही है।

Published on:

17 Oct 2025 12:44 pm

Hindi News / National News / कॉलेज बाथरूम में छात्रा को घसीट कर ले गया सहपाठी फिर किया उसका रेप, बाद में फोन कर पूछा…

