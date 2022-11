1 दिसंबर से आम लोग भी जा सकेंगे राष्ट्रपति भवन, जानिए आवाजाही की टाइमिंग और चार्जेस

1 दिसंबर से आम लोगों के लिए भी राष्ट्रपति भवन के गेट खुलेंगे। हफ्ते में 5 दिन कोई भी भारतीय या विदेश नागरिक रजिस्ट्रेशन चार्ज का पेमेंट करके राष्ट्रपति भवन जा सकता है। आठ साल से कम उम्र के बच्चों को इस चार्ज में छूट रहेगी।

Rashtrapati Bhavan will be open for public viewing for five days a week from Dec 1